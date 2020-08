Jednání ztroskotala, Schick v Lipsku končí. Římané chtějí českého střelce prodat

Patrick Schick od příští sezony nebude hrát za Lipsko, informuje o tom deník Bild. Jednání mezi německým klubem a zaměstnavatelem českého fotbalisty, kterým je italský AS Řím, ztroskotala na všech frontách.

Navzdory pohádkové injekci ve výši 48 milionů liber za prodej kanonýra Tima Wernera do londýnské Chelsea neuplatnilo Lipsko na Schicka přestupovou opci. 29 milionů eur se vedení třetího celku uplynulé bundesligové sezony zdálo moc, stejně jako následné snížení na 25 milionů.

V Lipsku chtěli dát ještě o 40 procent méně, přestože Schick v jeho dresu rozhodně nezklamal a ve dvaadvaceti bundesligových zápasech nastřílel deset branek.

Nyní ale nedopadly ani licitace o tom, že by si čtyřiadvacetiletý útočník v Lipsku prodloužil úspěšné hostování. Římané trvají na prodeji, Schicka chtějí stůj co stůj zpeněžit a tak dlouhá jednání ukončili.

Lipsko se však podle čerstvých prohlášení sportovního ředitele Markuse Kröscheho ani po radikálním kroku italského klubu nechce se ztrátou dalšího gólového útočníka smířit.

"Celou dobu je to složité. Celou dobu máme potíže najít s AS Řím shodu. Uvidíme, co přinesou další týdny. Třeba ještě najdeme nějaké řešení," uvedl.

Podle Bildu už se objevil nový zájemce z německé nejvyšší soutěže. Má jím být Hertha Berlín.

Klub, ve kterém působí Schickův spoluhráč z národního týmu Vladimír Darida, se netají vysokými ambicemi, finančními možnosti ani touhou mohutně posilovat. Podle zákulisních informací je Hertha připravená nabídnout za Schicka sumu 25 milionů eur.

Hovoří se také o zájmu Leverkusenu, který v letní přestávce pravděpodobně přijde o svůj největší ofenzivní klenot, Kaie Havertze. Po Schickovi ale pokukují také nápadníci z anglické Premier League nebo italský AC Milán.

Bývalý hráč Sampdorie Janov má v Římě platnou smlouvu do léta 2022.

Vytáhlý český forvard v každém případě dohraje v dresu Lipska letošní ročník Ligy mistrů. Ve čtvrtek jej čeká čtvrtfinále hrané na jeden zápas. Na neutrální půdě lisabonského stánku Estádio da Luz se ambiciózní německý klub utká se španělským gigantem Atléticem Madrid.