Plzeňská juniorka remizovala v Moskvě, s AS Řím se porve o postup ze skupiny

Plzeňští fotbalisté do 19 let remizovali v pátém kole Youth League na hřišti CSKA Moskva 1:1 a v posledním kole je čeká přímý souboj s AS Řím o postup do vyřazovací části. Italský celek dnes doma prohrál s Realem Madrid vysoko 1:6 a na druhém místě tabulky má o bod víc než Viktoria.

Plzeň vstoupila do utkání skvěle a už ve třetí minutě ji poslal do vedení Pihrt, ale v 54. minutě vyrovnal Jelejev. "Zase jsme si dokázali, že v této soutěži můžeme být konkurenceschopní," řekl na klubovém webu trenér Jiří Žilák. "Byl to vyrovnaný zápas na šance, remíza je zasloužená a pro nás je ten bod nesmírně cenný," dodal. Západočeskému celku patří se ziskem pěti bodů třetí místo. Na stoprocentní Real na první příčce ztrácí deset bodů, ale od AS Řím na druhé pozici dělí Plzeň jediný bod. A právě proti italskému klubu zakončí Žilákovi svěřenci skupinu za dva týdny doma.

