Penalta pro Paříž byla vtip. VAR asi sledoval jiný zápas, prohlásil trenér Lipska

Pivovary zřejmě budou i do budoucna osvobozeny od spotřební daně za vylité nebo jim vrácené pivo. Předpokládá to vládní novela, kterou Sněmovna podle dnešního stanoviska svého rozpočtového výboru schválí. Nyní platí tento princip v souvislosti s koronavirovou krizí do konce letošního roku. Předloha, o níž by měli poslanci hlasovat ve čtvrtek, jej zavádí trvale.

Možnost vracení nespotřebovaného piva určeného k likvidaci či přepracování zpět do režimu podmíněného osvobození od daně mají pivovary od jara. Před epidemií koronaviru zákon převod piva zpět do daňového skladu neumožňoval. Od příštího roku nebude přesun vyžadovat povolení jako nyní, ale rozhodnutí, což by mělo snížit administrativu. Kontrolu likvidace piva by prováděla celní správa.