Barcelona - Plzeň. Viktoria začíná cestu "skupinou smrti" na slavném Camp Nou

Fotbalisté Viktorie Plzeň si žijí fotbalový sen. Z druhého předkola se probojovali až do skupinové fáze, kde se mohou těšit na měření s týmy, které patří mezi světovou elitu. Nevyšlo sice vysněné PSG, ale Barcelona, Bayern Mnichov a Inter Milán? To není atraktivitou vůbec o nic horší!

Realistickýma očima nemůžeme čekat, že by snad plzeňští hráči měli usilovat o postup, bude to spíše o tom si užít utkání proti nejlepším fotbalistům planety a zkusit urvat alespoň bod, i ten by vzhledem k rozložení skupiny byl velmi cenný.

Pojďme se podívat na cestu Viktorie předkoly. V tom druhém svěřenci kouče Bílka vyřadili HJK po výsledcích 2:1 a 5:0. Ve třetím předkole z cesty odklidila Šeriff Tiraspol (2:1, 2:1) načež si ve čtvrtém poradili i s ázerbajdžánským Karabachem, po bezbrankové remíze venku doma otočili nepříznivý stav a zvítězili 2:1.

Plzni se daří i na domácí scéně, když v šesti kolech nasbírala 16 bodů a nachází se na druhém místě o dva body za pražskou Slavií, která však odehrála o jedno utkání více. Kromě pěti vítězství Viktoria překvapivě remizovala 2:2 v Teplicích.