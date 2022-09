Barca je neskutečná světová top kvalita, ví Havel. Plzeň by byla ráda za bod

Plzeňský fotbalista Milan Havel bere středeční úvodní zápas skupiny Ligy mistrů v Barceloně jako odměnu za minulou sezonu i za práci v celé kariéře. Západočeši ale podle něj rozhodně necestují do Španělska na výlet a budou se snažit obrovského favorita zaskočit. Osmadvacetiletý obránce je nadšený, že na stadionu Camp Nou bude mít i svou rodinu.

"Těším se moc. Je to odměna jak za minulou sezonu, tak za celou práci, kterou člověk ve fotbale dělá. Skupina je celá krásná, bude to úžasné celé. Že začínáme na Barceloně, to je něco neuvěřitelného. Když nám je vytáhli, koukal jsem na poslední dva zápasy Barcelony," řekl novinářům před odletem do Katalánska Havel, jehož tým ve skupině čekají ještě Bayern Mnichov a Inter Milán.

Reprezentační obránce už si nejprestižnější klubovou soutěž s Plzní zahrál před čtyřmi lety, kdy Západočeši narazili mimo jiné na druhého ze španělských gigantů Real Madrid. "Je to trošku jiný svět než u nás. Já už zažil Real Madrid i jiné krásné stadiony, takže vím, jak to chodí. Bude to svátek," poznamenal Havel.

Věří, že by Plzeň, která neprohrála už 34 soutěžních zápasů, mohla v Barceloně překvapit. "Nálada v týmu je skvělá. Samozřejmě, že bod by byl skvělým úspěchem. Nechejme to na samotný zápas. Určitě tam nejedeme na výlet. Budeme se snažit podat co nejlepší výkon a poměřit se se světovou špičkou," uvedl Havel.

"Barcelona do toho asi bude chtít od začátku vletět. Budou po nás šlapat, po ztrátě míče hned napadají. Začátek bude určitě důležitý, ale musíme se zkoncentrovat na celý zápas. Celý zápas nevypadnout v hlavě a třeba z toho bude něco krásného. Musíme se připravit na to, že nějakou část zápasu budeme i bez míče. Budeme se snažit hrát stejně, jako hrajeme doteď," doplnil Havel.

V Barceloně bude mít i své nejbližší. "Bude to úžasné - stadion, fanoušci, atmosféra. Jsem nadšený, že tam jede i moje rodina. Už se na to hrozně těší. Jsem rád, že tam se mnou budou a doufám, že si to všichni užijeme," prohlásil Havel.

Jeho tým čekají v obraně souboje s hvězdným útočníkem Robertem Lewandowským, který posílil Barcelonu před sezonou. "Jak na něj? Těžká otázka. Je to top útočník, jeden z úplně nejlepších na světě. Dá se říct, že má prakticky všechno. Jde si i za obrany, do nohy, ve vápně neskutečně silný. Patří mezi tu nejužší špičku, já osobně ho rád sleduju v televizi. Recept na něj je těžký, ale budeme se snažit něco najít," podotkl Havel.

"Není to ale jen o Lewandowském, jejich kvalita dopředu je obrovská. Teď hrajou (Ousmane) Dembélé, Raphinha a Lewandowski, ale je tam i (Memphis) Depay, (Ferran) Torres, (Ansu) Fati. Neskutečná světová top kvalita, takže to bude zkouška," prohlásil plzeňský obránce.