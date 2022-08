Lewandowski, Mané, Džeko. Na Viktorii čekají superhvězdy světového fotbalu

Kvůli rostoucím cenám elektřiny hrozí, že se z Česka bude vyvážet víc mléka než teď. Loni byla roční produkce mléka v Česku 3,1 miliardy litrů, přičemž na export šlo 700 milionů litrů. Někteří výrobci a zpracovatelé mléka a masa by mohli kvůli energiím omezit nebo ukončit výrobu. Vláda by mohla pomoci tím, že by základní potraviny dočasně osvobodila od DPH.

Mohla by také uplatnit takzvaný dočasný krizový rámec a kompenzovat ceny energií, což v souvislosti s válkou na Ukrajině umožnila Evropská komise, sdělil na budějovické výstavě Země živitelka prezident Agrární komory ČR Jan Doležal.

"Vyvážíme dnes poměrně velké množství mléka do zahraničí, protože mlékárny především v Německu, ale i italské jsou schopny nabídnout vyšší cenu. A když má prvovýrobce vyšší náklady, zajímá ho, aby si je pokryl. Je možné, že energetická krize povede k tomu, že se bude z republiky vyvážet ještě větší množství mléka," řekl Doležal. Z loni vyvezených 700 milionů litrů mléka mířila asi třetina do Německa.