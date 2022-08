Kouč Bayernu varuje před Plzní. Získat titul před pražskými kluby něco znamená, tvrdí

Ve supersilné skupině fotbalové Ligy mistrů ji mnozí předem vidí jako otloukánka, slavní sokové se ale mají před Viktorií Plzeň na pozoru. "Získala český titul před pražskými kluby, což něco znamená," ocenil Západočechy Julian Nagelsmann, kouč Bayernu Mnichov.

Logicky mluvil nejvíc o dalších dvou slovutných konkurentech ve skupině C. "Je to velice náročná skupina plná výzev. Inter posílil a je to klub, který slavil hodně mezinárodních úspěchů. V posledních letech prošel znovuzrozením. Proti Barceloně to bude příběh s Lewym," zmínil trenér bavorského velkoklubu snajpra Roberta Lewandowského, jenž na Nou Camp zamířil při letním megatransferu právě z Bayernu.

Nagelsmann ale ve svém hodnocení nezapomněl ani na viktoriány. "Plzeň získala český titul před pražskými kluby, což něco znamená. Musíme být odhodlaní už od začátku," upozornil kouč.

A také slavný brankář týmu z Allianz Areny Manuel Neuer naznačil, že k českému šampionovi je třeba přistoupit obezřetně. "Zápasy s Barcelonou a Interem budou šlágry celé skupinové fáze. Dva super kluby, dva super stadiony. Těším se na tuhle skupinu. Je také pěkné, že se tak brzo sejdeme s Robertem Lewandowským. Samozřejmě naším cílem je postup do vyřazovací fáze, ačkoliv nesmíme podcenit ani tým z Plzně," hodnotil soupeře.

A jméno protivníka ze čtvrtého koše nebylo úplně neznámé ani pro bývalého fotbalistu Jordiho Cruyffa, jenž nyní zastává funkci technického ředitele v Barceloně.

"Plzeň má sklon hrát fyzický fotbal ve velkém tempu, je hodně přímočará. Musíme je respektovat, ale porazit v obou zápasech," vyhlásil syn slavného otce jednoznačný cíl pro duely se zástupcem Fortuna:Ligy.

I Cruyff se ovšem zabýval především dvěma dalšími účastníky klání. "Pozitivní je, že Lewy je s námi. Pro něj to bude speciální," zmínil také on polského útočníka.

"Poslední tři čtyři zápasy proti Bayernu pro nás byly složité, ale jsme teď jiné mužstvo. Jsme připraveni si to s Bayernem rozdat. Italské týmy jsou vždycky nároční soupeři a Inter také posílil. Lukaku je zpět a mají i Lautara," vyjmenoval opory milánského celku.