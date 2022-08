Plzeň masivně vylepšila český koeficient, nejdůležitější ale bude odveta Slavie

Viktoria Plzeň má po postupu přes Karabach do hlavní fáze Ligy mistrů jistých nejen více než 400 milionů korun, ale také 9,5 bodu, jimiž přispěje do národního koeficientu. Ve čtvrtek mohou skóre českých pohárových zástupců ještě vylepšit Slavia se Slováckem. Ve hře je opět elitní patnáctka kontinentu, která zajišťuje pět míst v evropských pohárech.

Plzeň při své jízdě kvalifikací, během které postupně vyřadila Helsinky, Tiraspol a Karabach, ztratila pouhých půl bodu za remízu 0:0 v Baku, jinak si připsala samá vítězství.

To v součtu s čtyřbodovým bonusem za postup do hlavní fáze znamená, že ještě před začátkem skupinové fáze soutěže získala pro Česko 9,5 z 10 možných bodů, což je přesně o 9 více, než přispěla letos Sparta, která vypadla v úvodu kvalifikace s Vikingem Stavanger.

Elitní patnáctka zemí, které do pohárů vysílají pět zástupců, je tedy i díky příspěvku Plzně na dohled. Aktuálně patří Česku čtrnáctá příčka, nicméně pořadí je velice vyrovnané.

Národní koeficient - srpen 2022 …

12. Norsko 26,500

13. Rusko 26,215*

14. Česko 26,050

15. Ukrajina 25,700

16. Švýcarsko 25,675

17. Řecko 24,600

18. Dánsko 23,625

19. Chorvatsko 23,400

20. Izrael 22,875

… *Ruské kluby kvůli napadení Ukrajiny nestartují v letošním ročníku evropských pohárů.

Důležitá Konferenční liga

Pro český koeficient tak budou mimořádně důležité čtvrteční odvety Konferenční ligy, a to především proto, že se nehraje jen o body ze samotných zápasů.

V banku jsou především body, které týmy posbírají za postup do základní skupiny a body za výsledky z minimálně šesti zápasů během podzimu v Evropě.

V případě Slavie a Slovácka je tedy situace diametrálně odlišná. Pokud v odvetách neuspějí, zapíšou do tabulky pouze bonusové body za postup do čtvrtého předkola Konferenční ligy (2,5) a další body už nepřidají.

Obzvláště bolestivé by vypadnutí bylo v případě sešívaných, kteří mají díky vynikajícím výsledkům v předchozích sezonách vysoký klubový koeficient. Ten se používá při nasazování do skupin. Pražané by byli pro los zařazeni do prvního sledu, a vyhnuli by se tím pádem nejsilnějším soupeřům.

Odveta s Rakówem Čenstochová tak bude z hlediska koeficientu klíčová. Slavia si přitom z trojice českých klubů přináší do druhého zápasu nejhorší výsledek, protože prohrála v Polsku 1:2 a bude muset otáčet.

Přesně opačná je situace v případě Slovácka, které loni vydrželo v jediném předkole Konferenční ligy. Bude tedy v případě postupu až ve čtvrtém výkonnostním koši, narazí minimálně z hlediska koeficientu na tři silnější soupeře. Za postupem do skupiny vykročilo dobře domácí výhrou 3:0 nad AIK Stockholm, ve Švédsku se tak stačí vyhnout totálnímu zkratu.

Ostatní země

Sešívaní dosud posbírali v předkolech EKL 3,5 bodu za dvě výhry nad gibraltarským St. Joseph’s a výhru a remízu s Panathinaikosem. Slovácko připsalo 1,5 bodu remízou s Fenerbahce a výhrou v prvním zápase s AIK Stockholm. Půl bodu za remízu se Stavangerem získala už vyřazená Sparta.

Česko nyní potřebuje v koeficientu neklesnout pod patnáctou příčku. Za hlavní soupeře mu budou zejména Ukrajinci a Švýcaři, kteří mají stejně jako Česko ještě tři hrající zástupce. Jen těsně před Českem jsou Rusové, ti ale kvůli vyřazení z letošního ročníku (trest za agresi na Ukrajině) započítávají průměr bodů za posledních pět let.

Z hlediska boje o 15. příčku, zaručující pět účastníků v evropských pohárech a dvě místa v předkolech Ligy mistrů, byl důležitý souboj Slavie s Panathinaikosem. Řekové jsou momentálně na 17. místě a díky výhře sešívaných mají ve hře už jen Olympiakos v Evropské lize.

Hned za Řeky ovšem číhají Dánové, kteří mají ve hře ještě čtyři týmy. Kodaň hraje o LM, Midtjylland a Silkeborg v EL a Viborg v EKL. Právě kvůli dorážejícím Dánům se bude hodit každý bod. Chorvatsko na 19. místě spoléhá na Dinamo Záhřeb (LM) a Hajduk Split (EKL).

Na stupínek s číslem 15 ještě upínají své zraky také Turecko a Izrael. Turci mají ve hře Trabzonspor (hraje v LM s Kodaní), Fenerbahce a Sivasspor (EL) i Baseksehir (EKL).

Izrael po včerejším obratu s CZ Bělehrad má v LM Haifu, v Konferenční lize jsou před čtvrtečními odvetami ve hře ještě Beer Ševa a Haifa. Stejně jako Turci ovšem dělí své bodové zisky pěti, neboť na rozdíl od Čechů měli v pohárovém létě o jednoho zástupce navíc. To stejné platí pro Ukrajinu i Dánsko.