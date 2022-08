Čtvrt miliardy za Sora? Kouč Trpišovský přiznal, že Slavia jedná s Genkem o transferu

Fotbalová Slavia má lukrativní nabídku na útočníka Yiru Sora. Podle O2 TV se o dvaadvacetiletého Nigerijce zajímá belgický Genk. Trenér úřadujícího českého vicemistra Jindřich Trpišovský ale věří, že útočná opora zůstane v Edenu.

Sor v dosavadním průběhu sezony zasáhl jen do úvodního utkání 2. předkola Evropské konferenční ligy a dalších osm zápasů včetně dnešního ligového duelu s Pardubicemi kvůli zdravotním problémům vynechal. Pražané věří, že se stihne dát dohromady na čtvrteční odvetu 4. předkola Konferenční ligy s Čenstochovou, v níž budou Vršovičtí dohánět ztrátu 1:2 z prvního utkání.

"Nabídka na něj je, vedení o tom jedná. Je to hráč, který je tady jen půl roku. Jeho potenciál je obrovský, je to klenot, ještě neukázal vše, co umí. Vždy je to otázka nabídky. Za mě ale hráč, který tu ještě není ani sezonu, by neměl odcházet. Ale člověk míní, život mění. Jde i o to, co chce hráč i jeho agent, je to vždy o té nabídce. Ta se aktuálně stále zvyšuje, je otázka, kde se zastaví," řekl na tiskové konferenci Trpišovský.

V zákulisí se spekuluje o částce kolem osmi milionů eur, tedy přibližně čtvrt miliardy korun.

"Je to ofenzivní hráč, kterému je 22 let a má neuvěřitelný potenciál. Je potřeba ho dobře prodat, je jasné, že to jednou budeme muset udělat. Jde ale o to, abychom ho prodali v nejlepším možném rozpoložení. Zůstává otázkou, kde se nakonec výše nabídky zastaví. Od něj máme signály, že se chce dát dohromady na čtvrtek, chce pomoct týmu a být ve Slavii," doplnil Trpišovský.

Sor přišel do Slavie v zimě z Ostravy a dařilo se mu především v pohárech. V jarní části minulé sezony Evropské konferenční ligy dal šest branek, dvakrát se trefil i v úvodním utkání 2. předkola tohoto ročníku proti gibraltarskému outsiderovi St Joseph's.