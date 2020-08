Juventus už má nového kouče. Italského šampiona povede trenérský nováček Pirlo

ruč

Novým trenérem fotbalistů Juventusu Turín se stal Andrea Pirlo. Bývalý italský reprezentant podepsal smlouvu na dva roky.

Mistr světa z roku 2006 získal s Juventusem jako hráč čtyři tituly italského šampiona. V klubu se přitom teprve před devíti dny stal koučem rezervního týmu, který působí ve třetí lize. Mělo jít o jeho první trenérskou štaci, debut ovšem nakonec prožije na lavičce prvního mužstva.

"Dostal jsem i další nabídky ze Serie A a také z anglické Premier League, ale myslím, že Juventus je nejlepší místo, kde začít," prohlásil Pirlo.

"Doufám, že zažiju emoce, které jsem zažil jako hráč. Už se nemůžu dočkat, až začnu. Po odchodu do fotbalového důchodu jsem si uvědomil, že tohle je cesta, kterou chci jít," uvedl na tiskové konferenci.

"Od té doby, co jsem přestal hrát, jsem hodně studoval. Během kariéry jsem měl plno trenérů a všichni mi něco dali. Od Carla Ancelottiho po Marcella Lippiho. Každý trenér však musí jít po své vlastní cestě a já mám v hlavě konkrétní způsob hry. Je to s míčem u nohy a vždy na vítězství," dodal.

Na lavičce Pirlo nahradí Maurizia Sarriho, jehož klub dnes odvolal jen pár hodin poté, co mužstvo vypadlo v osmifinále Ligy mistrů s Lyonem.

Nyní jedenačtyřicetiletý Pirlo začal kariéru v rodné Brescii, tři roky působil v Interu Milán. V roce 2001 přestoupil do mužstva konkurenčního AC, kde strávil deset let a stal se jedním ze symbolů klubu. O to třaskavější byl další jeho transfer do Juventusu.

V každé ze čtyř sezon v Turíně slavil zisk mistrovského primátu, závěrečné tři roky kariéry prožil v zámořské MLS v celku New York City. V reprezentaci odehrál 116 duelů, kromě světového titulu je i vicemistrem Evropy z roku 2012.