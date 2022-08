Umíme vyhrávat nad velkými týmy, varuje slávisty kouč Čenstochové

Trenér fotbalistů Rakówu Čenstochová Marek Papszun považuje pražskou Slavii před dvojzápasem závěrečného 4. předkola Evropské konferenční ligy za favorita. Jeho svěřenci ale podle něj druhým místem v posledních dvou sezonách polské ligy a ziskem domácího poháru ukázali, že proti velkým týmům umějí hrát.

"Uvědomujeme si, že nás čeká renomovaný a silný soupeř, který má velkou historii a zkušenosti z evropských pohárů. Nejsme favoritem, ale nevzdáváme se," řekl Papszun před čtvrtečním úvodním domácím duelem.

"Hodí se nám také týdenní pauza po zítřejším utkání, nehrajeme o víkendu ligový zápas. Takže se budeme připravovat na odvetu v Praze, která pravděpodobně rozhodne o postupu," pokračoval kouč Poláků.

"Že je Slavia favoritem, to si nemyslím jen já, to je jasné. Ale ukáže se až na hřišti. Minulou sezonu jsme také hráli zápasy proti teoreticky větším týmům jako Legia Varšava nebo Lech Poznaň a taky jsme je vyhrávali," vypočítával Papszun.

"Jsme připraveni bez ohledu na to, kdo bude udávat tempo, jestli budeme pod tlakem my nebo soupeř," doplnil.

Raków usiluje v pohárech o první postup do skupiny, vloni v premiéře na evropské scéně vypadl v závěrečném 4. předkole Konferenční ligy.

"Čeká nás velký a historický dvojzápas. Budeme bojovat o postup do skupiny, což by byl velký úspěch nejen pro tým a klub, ale i pro celé město," prohlásil Papszun.

"Myslím, že jsme lepší než před rokem nejen díky novým hráčům, ale i díky zkušenostem, které jsme získali v pohárech i lize. Vyhráli jsme také Polský pohár. Věřím, že ty zkušenosti ukážeme zítra na hřišti. Organizačně jsme se taky posunuli. Je to dlouhá cesta, ale pokrok je viditelný," řekl Papszun.

Slavia podle něj vyniká fyzickým stylem hry. "Je jasné, že to bude tvrdý boj o postup do skupinové fáze. Slavia hraje agresivně, ale tak by hrál závěrečné předkolo každý tým. Je to jasné, protože se hraje nejen o sportovní úspěch, ale i o velké peníze," připomněl Papszun.

"Čeká nás zajímavý dvojzápas s dobrým soupeřem. Slavia vyniká hlavně fyzičkou, agresivitou a intenzitou hry. Ale my hrajeme podobně a navíc si myslím, že jsme lepší takticky. Očekávám hodně intenzivní a vyrovnaný zápas. Má být vyprodáno, takže se moc těšíme," dodal záložník Mateusz Wdowiak.