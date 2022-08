Začíná spor, který může změnit fotbal. Celtic a Rangers už pokukují po Premier League

Běh velkých fotbalových dějin mohou kromě hráčů, funkcionářů či rozhodčích někdy ovlivnit také civilní soudy. V Lucembursku začíná spor, který může změnit podobu fotbalových lig tak, jak je známe.

V Anglii o soudním sporu, který se v Lucembursku rozbíhá, píší jako o možném druhém Bosmanovi. Odkazují tak na slavné rozhodnutí Evropského soudního dvora z roku 1995, které překreslilo přestupová pravidla ve fotbale do nynější podoby.

Tehdy podle jména fotbalisty Jean-Marca Bosmana vzniklo takzvané Bosmanovo pravidlo.

Belgický záložník chtěl po konci smlouvy s RFC Lutych odejít do francouzského Dunkerquu. V té době bylo zvykem, že přestože hráč už neměl smlouvu s původním klubem, nový zaměstnavatel musel zaplatit přestupovou částku. Lutych ovšem Bosmana odmítl uvolnit, protože nabídku Dunkerquu považoval za příliš nízkou.

Fotbalista se obrátil na soud, který se táhl pět let, ale nakonec mu dal za pravdu. Od poloviny devadesátých let kluby nesmí bránit po konci smlouvy hráčům v odchodu.

V Lucemburku je nyní na začátku soudní případ, který může být podobně zlomový.

Malý klub FC Swift Hesperange se plánoval zapojit do ligy klubů z více různých zemí, v tom mu ovšem zabránila Lucemburská fotbalová federace společně s UEFA. Hesperange se tak obrací na soud. Klub argumentuje tím, že mu zmíněné organizace brání ve sportovním rozvoji. Lucemburčané přitom přímo napadli pravidlo zakazující klubům vytváření a provozování mezinárodních soutěží.

"Klub s jeho hlavním sponzorem je ambiciózní. Veřejně už dříve kritizoval některá pravidla národní federace a UEFA. Především pravidlo o počtu domácích hráčů, které znevýhodňuje kluby z menších zemí," vysvětluje belgický právník Jean-Louis Dupont. Právě on stál u zrodu Bosmanova pravidla. "Zatím je nikdo moc nebral vážně, tak se rozhodli to řešit u soudu," doplňuje.

Plány na větší mezinárodní klubové soutěže se v minulosti objevily už několikrát. Kromě zamýšleného a nedávno ostře kritizovaného projektu Superligy pro největší kluby v Evropě to byl v roce 2020 například plán na ligu skotských klubů Aberdeenu, Celtiku, Hibernianu, Hearts a Rangers ve dvacetičlenné soutěži společně s kluby ze Švédska, Dánska, Norska a Irska. Tehdy vycouval Celtic a jednání zkrachovala.

Old Firm, tedy Celtic a Rangers, přitom dlouhodobě pomýšlí na to, že by se zařadily do anglických soutěží. Pokud by soud dal zapravdu Hesperange, mohlo by jim to otevřít dveře.

"Celtic a Rangers jsou velké kluby, ale z mediálních práv dostávají daleko méně než nejmenší klub v Premier League. Nízký příjem na domácí scéně negativně ovlivňuje jejich konkurenceschopnost v Evropě," objasňuje právník Dupont svůj pohled.

Podle veterána případu Bosman se přeshraniční soutěže tak jako tak objeví. Dupont přitom zdůrazňuje, že pro týmy ze Skotska, Nizozemska nebo Skandinávie je to podstatný krok pro to, aby mohly konkurovat klubům z pěti elitních lig (Anglie, Francie, Španělsko, Itálie, Německo).

"Nejdříve se ovšem musí vyřešit všechny právní otázky. Budeme mít první stání u státního soudu v Lucembursku. Bude na konkrétním soudci, jestli případ posune k Soudnímu dvoru EU," načrtl postup Dupont.

Kritika nadnárodních soutěží poukazuje především na to, že by se jednalo o výběrové skupiny větších klubů a tratila by sportovní stránka a malé kluby, které by stály mimo tyto soutěže.