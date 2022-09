"Hráči jsou investice." Předlužená Barcelona začala hazardní hru o budoucnost

Bylo veřejným tajemstvím, že jejich pokladny zejí prázdnotou. Kdekdo nejspíš přemítal, jak to s fotbalovou budoucností Barcelony a Plzně bude a jak si v tíživé finanční situaci poradí. Přesto oba kluby v létě přiváděly jednu zvučnou posilu za druhou a konkurenti mohli jen zírat. Dnes večer se na Nou Campu utkají v zápase Ligy mistrů.

Přestože srovnávat tyto dva kluby ve velikosti nebo ceně hráčského kádru jde jen velmi obtížně, jistou paralelu mezi nimi vysledovat lze.

Když v létě pláchl Bayernu, zdaleka nejbohatšímu německému klubu, ústřední kanonýr Robert Lewandowski do Barcelony, nestačil se trenér Bavorů Julian Nagelsmann divit.

O španělském klubu se už delší dobu vědělo, že po létech velikášské přestupové politiky a tvrdé ráně v podobě covidu má hluboko do kapsy. Dokonce tak, že mu hrozil bankrot.

Jenže v létě oznámila Barcelona kromě Lewandowského také příchod Francka Kessiého z AC Milán, ze Sevilly přivedla Julese Koundého a z Leedsu Raphinhu. Jen za trio Lewandowski, Raphinha, Koundé zaplatila přes 150 milionů eur, tedy asi 3,7 miliardy korun.

Boss Barcelony Joan Laporta přitom nedávno prohlásil, že klub zažívá "klinickou smrt". Celkem dlužil přes 1,3 miliardy eur (téměř 32 miliard korun v dnešním kurzu) a musel si brát půjčky, aby vůbec zvládl vyplácet mzdy hráčů.

"Přivedli hodně posil, nechápu jak. Je to jediný klub na světě, který nemá peníze a může přivést jakéhokoli hráče. To mi přijde šílené," divil se Nagelsmann, zklamaný Lewandowského odchodem.

Podobné reakce vzbuzovaly nákupy Plzně. Jan Sýkora, Cadu, Václav Pilař, Jan Kliment a další… Viktoria fungovala nejméně od letošního roku na dluh, majitel Adolf Šádek sháněl do klubu investora, ale dlouho marně.

Jenže i přes finanční potíže došel pro titul a mohl doufat, že na nějaké peníze si přijde i v evropských pohárech. Nakonec trefil jackpot v Lize mistrů.

Na rozdíl od Plzně ovšem gigantický rozpočet Barcelony příjmy od UEFA nevytrhnou, navíc se s nimi každý rok počítá.

Vedení klubu plánovalo překlenout těžké období i s pomocí od UEFA. Idea byla taková, že si Barca půjčí od bank další peníze, které budou jištěné budoucími příjmy z vysílání Ligy mistrů. To UEFA okamžitě smetla ze stolu s argumentem, že nikde není psáno, že se Katalánci do soutěže kvalifikují.

"Barcelona je technicky v bankrotu. Kdybychom byli společnost s ručením omezeným, už by nás zrušili," komentoval situaci výkonný ředitel Ferran Reverter, který po neshodách s šéfem klubu Laportou odešel.

Klub mimo jiné nutil záložníka Frankieho de Jonga, aby si dobrovolně snížil plat. Ve hře byl i jeho odchod, pak by se ovšem Nizozemec musel handrkovat o 17 milionů eur, které mu Barcelona dluží na platu.

Laporta doufá, že klub ze situace uteče díky úspěchům na hřišti. "Hráči, které jsme přivedli, jsou investice. Někdo to bere jako výdaje, ale pro nás jsou to investice. Navíc jejich platy jsou už přizpůsobené novému schématu. Pokud bychom nedělali nic, klub by zmizel," řekl pro CBS.

Mnozí fanoušci si hodně slibovali od nového sponzora Spotify, jenže dle zjištění serveru The Athletic nové smlouvy nejsou ani tak vysoké jako plnění od předchozího partnera na dresech, firmy Rakuten. Navíc jejich součástí nebyl název stadionu.

Barcelona si pomohla také prodejem čtvrtiny vysílacích práv na nejbližší ročníky La Ligy a prodejem podílu v mediální firmě Barca Studios.

Pravdou ovšem zůstává, že i přes zmíněné problémy hráči do Barcelony chtějí. Ať už to byl Pierre-Emerick Aubameyang poslední den přestupového okna letos v lednu (a nyní už je zase pryč) nebo třeba Adama Traoré, který se chtěl vrátit do klubu svého mládí a přistoupil i na snížení platu, jen aby se jeho hostování z Wolverhamptonu změnilo v přestup.