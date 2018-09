Plzeň přišla o výhru nad CSKA v nastavení, o půli přitom vedla 2:0

AKTUALIZOVÁNO před 22 minutami

Viktorii Plzeň nestačily ani dvě branky Michaela Krmenčíka, k tomu, aby porazila ve svém úvodním zápase Ligy mistrů CSKA Moskva. Soupeř sice o poločase prohrával 2:0, hned po přestávce ale snížil a v nastaveném čase druhé půle pak z penalty vyrovnal. A to ještě CSKA neuznal rozhodčí gól kvůli spornému faulu na Romana Hubníka. V druhém zápase skupiny G porazil obhájce titulu Real Madrid AS Řím jasně 3:0.

Plzeň - Fotbalisté Plzně se po pěti letech vrátili do hlavní fáze Ligy mistrů remízou 2:2 s CSKA Moskva. Domácí neudrželi dvoubrankové vedení, ruský tým vyrovnal až v páté minutě nastavení z penalty.

V prvním poločase úvodního zápasu skupiny G se dvakrát trefil Michael Krmenčík, ale ve 49. minutě snížil Fjodor Čalov a těsně před koncem rozhodl o dělbě bodů Nikola Vlašič.

Čeští šampioni se v dalším utkání elitní soutěže představí 2. října na hřišti AS Řím, který dnes v Madridu podlehl obhájci trofeje Realu 0:3.

"Zápas z naší strany snesl měřítko, které v české lize tolik nevidíme. V první půli to byl z naší strany jeden z našich nejlepších výkonů, které jsem tady zažil. V takovém zápase ale nemůžeme dostat gól v 94. minutě z penalty. Jinak chci hráče pochválit za výkon, nemají se za co stydět," řekl na tiskové konferenci trenér Viktorie Pavel Vrba.

Krmenčíkovy trefy nestačily

V základní sestavě Plzně nastoupili i záložníci Kolář s Kovaříkem, kteří poprvé v sezoně dostali šanci od začátku. Do obrany se po trestu z domácí soutěže vrátil kapitán Hubník.

Plzeňští začali hodně aktivně a už v 10. minutě měli blízko k vedoucímu gólu. Krmenčík se po Kolářově přistrčení zbavil obránce Becaa, ale zblízka už nedokázal propálit vyběhnutého brankáře Akinfejeva.

Domácí pokračovali v tlaku. Dvakrát vystřelil nad branku Limberský a ve 29. minutě pomohl k vedoucímu gólu. Levý bek Viktorie nacentroval na Řezníka, jenž hlavou přiťukl míč Krmenčíkovi a plzeňský kanonýr pohotovou střelou zaznamenal svůj premiérový zásah v Lize mistrů.

CSKA se pak trochu dostal do hry. Točenou ránu Čalova gólman Kozáčik vytáhnul na roh a pak s problémy nadvakrát zastavil Bijolovu hlavičku z rohového kopu.

Západočeši však ve 41. minutě přidali druhý gól. Limberský poslal další šajtlí míč do šestnáctky a Krmenčík ho krásným volejem umístil přesně k tyči. "Musím říct, že Michael je pro nás v ofenzivě klíčovým hráčem. Dává góly nejen v lize, ale i dneska v Lize mistrů. Svou kvalitu opakovaně prokazuje," podotkl Vrba.

Emotivní zápas, uznal Vrba

Do druhého poločasu však vstoupili lépe hosté a ve 49. minutě snížili. Vlašič nacentroval do pokutového území a Čalov se prosadil před bránícím Hubníkem. "Osobně si myslím, že tenhle gól to hodně ovlivnil. Do té doby jsme byli hodně aktivní, nebáli jsme se jít do útočné fáze ve vyšším počtu hráčů. Pak jsme se už nepouštěli tak aktivně do útočné fáze, hráli jsme trochu na výsledek, abychom udrželi vedení 2:1," řekl Vrba.

Dvoubrankový náskok mohl Plzni brzy vrátit Kolář, jenž dostal před brankou hodně času i prostoru, ale střílel vedle. Po hodině hry v podobně nadějné pozici vypálil nad břevno také hostující Obljakov.

Domácí v závěru působili hodně nervózně. Střídající Žamaletdinov se obtočil okolo Pernicy a křížnou střelu vyrazil Kozáčik. Brankáře Viktorie potom dokonce překonal Achmetov, rozhodčí však branku neznal kvůli faulu na Hubníka. Následná trefa Žamaletdinova zase neplatila kvůli ofsajdu.

Plzeňští nakonec těsný náskok neudrželi. Kovařík podle sudího Bastiena fauloval v šestnáctce Fernandese a nařízený pokutový kop proměnil Vlašič. "Je obrovská škoda, že v 94. minutě dostaneme takový gól z penalty po rohu. Postavení hráčů v defenzivě má být jiné, mají se chovat jinak. Ještě jsem to neviděl, ale nemají dovolit, aby taková situace vznikla," podotkl Vrba.

"Byl to velmi emotivní zápas. Fanouškům se takové zápasy líbí. Koncovka vyšla lépe pro nás, v závěru jsme byli trochu lepší než soupeř. Udělali jsme vše pro to, abychom vyrovnali. Ukázali jsme správnou mentalitu," pochvaloval si běloruský kouč CSKA Viktor Gončarenko.

Plzeň doma v pohárech zaváhala po předchozí sérii šesti výher a nenavázala na rok 2013, kdy ve skupině LM doma zdolala CSKA 2:1.

Utkání 1. kola skupiny G fotbalové Ligy mistrů:

Viktoria Plzeň - CSKA Moskva 2:2 (2:0)

Branky: 29. a 41. Krmenčík - 49. Čalov, 90.+5 Vlašič z pen. Rozhodčí: Bastien - Zakrani, Haquette (všichni Fr.). ŽK: Hrošovský, Řezníček, Limberský - Jefremov, Achmetov, Bijol, Sigurdsson, Becao. Diváci: 11.312.

Sestavy:

Plzeň: Kozáčik - Řezník, Pernica, Hubník, Limberský - Hrošovský, Hořava (89. Hejda) - Kopic, Kolář (64. Čermák), Kovařík - Krmenčík (74. Řezníček). Trenér: Vrba.

CSKA: Akinfejev - Becao, Černov, Nababkin - Fernandes, Vlašič, Obljakov, Dzagojev (74. Žamaletdinov), Jefremov (46. Achmetov) - Bijol, Čalov (81. Sigurdsson). Trenér: Gončarenko.