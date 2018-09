Domácí Viktorii Plzeň a vlastně celý český fotbalový národ čeká den D. Západočeši se po čtyřech letech vracejí - potřetí v historii - do nejslavnější fotbalové klubové soutěže - do Ligy mistrů. V nabité skupině je na úvod bojů čeká doma CSKA Moskva. Forma Vrbových svěřenců je všelijaká. Plzeň sice na domácí scéně vítězí a stíhá vedoucí Slavii, od jejího herního projevu zejména z minulé sezóny to má ale daleko. Naposledy se Viktoria doma trápila s nováčkem z Opavy, kterého porazili až díky penaltě Partika Hrošovského ze závěrečné desetiminutovky utkání. Nyní ale Viktoriány čeká úplně jiná soutěž a hlavně úplně jiný soupeř.