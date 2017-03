Rekordní obrat Barcelony rozvášnil i končícího trenéra. Enrique si při oslavách zranil koleno

před 17 minutami

Barcelona sice úvodní zápas s Paris SG prohrála 0:4, ale díky vítězství 6:1 v odvetě nakonec přeci jen postoupila do čtvrtfinále .

Barcelona - Když trenér fotbalistů Barcelony Luis Enrique před odvetou osmifinále Ligy mistrů s Paris St. Germain řekl, že jeho svěřenci mohou francouzskému soupeři nastřílet šest gólů a jako první tým v pohárové historii smazat úvodní manko 0:4, byla jeho slova brána s rezervou. Katalánci však ve středu navzdory předpokladům deklasovali PSG 6:1 a postoupili do čtvrtfinále. Podle barcelonského kouče byla klíčem k senzačnímu triumfu nekončící víra.

"Na předzápasové tiskové konferenci jsem mluvil o šesti gólech, protože PSG je kvalitní tým a umí skórovat. Bylo to vítězství naší víry, myslím, že nebyl nikdo, kdo by přestal věřit. Hodně jsme riskovali a hráči byli hrdinové," řekl novinářům Enrique.

"Fotbal je bláznivý a unikátní sport. Věnuji tuhle výhru všem fanouškům Barcelony, kteří v nás věřili. Po prvním utkání jsme byli hodně kritizováni a měli z toho trauma. Neměli jsme co ztratit, protože jsme všechno ztratili už v Paříži," doplnil šestačtyřicetiletý kouč.

Barcelona sice po brance Luise Suáreze, vlastním gólu Layvina Kurzawy a proměněné penaltě Lionela Messiho vedla v 50. minutě už 3:0, ale přes 96 tisíc diváků na stadionu v 62. minutě zmrazil snížením Edinson Cavani. PSG se však radoval předčasně. Neymar během závěrečných sedmi minut proměnil přímý kop a penaltu a v nastavení připravil rozhodující trefu pro náhradníka Sergia Roberta.

"I po Cavaniho gólu hráči a fanoušci ukázali, že stále věří. Většinou diváci odchází z Camp Nou deset minut před závěrečným hvizdem, ale tentokrát všichni zůstali na místě. Nikdo z nich na tento zápas nezapomene. Šestý gól byl společným dílem všech barcelonských fanoušků světa," prohlásil Enrique.

Podívejte se na všechny branky zápasu

"Liga mistrů je soutěž, která neodpouští špatné zápasy. Nám se tenhle obrat povedl i díky tomu, že jsme se poučili z vlastních chyb. Takže za to stálo všechno naše trápení, i to v Paříži," doplnil Enrique.

Při oslavách postupového gólu si poranil koleno. "Ale stálo to za to," usmál se. "Byla to neuvěřitelná exploze všech pocitů. Nejsem člověk, který dává city moc najevo, ale užil jsem si to úplně stejně jako ti, které to dojalo k slzám. Mělo to scénář hororového filmu s nádherným začátkem, s atmosférou, kterou jsem na Nou Campu nikdy nezažil, a s napětím, které jsem nikdy předtím neviděl," podotkl bývalý španělský reprezentant, jenž po sezoně na lavičce Barcelony po třech letech skončí.

Podívejte se, jak si Enrique užil závěreční hvizd zápasu

I can't get enough of Luis Enrique's mental celebration pic.twitter.com/UTbA6ngTv9 — Alex Truica (@AlexTruica) March 9, 2017

I když se to ještě před pár dny zdálo jako prakticky vyloučené, rozloučit se může ziskem všech tří trofejí. Katalánský celek se vrátil do boje o titul ve španělské lize, čeká ho finále domácího poháru a po historickém obratu pokračuje i v Lize mistrů.

"Stále žijeme ve všech soutěžích a naším cílem je vyhrát všechny z nich. Postup takovýmhle způsobem je pro nás obrovskou psychickou vzpruhou do dalších kol Ligy mistrů," dodal Enrique.

