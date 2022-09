Bílek si na Inter troufá. Doma jsme velmi silní, varuje giganta kouč Plzně

Trenér fotbalistů Plzně Michal Bílek se domnívá, že pokud jeho svěřenci chtějí ve skupině Ligy mistrů proti věhlasným soupeřům bodovat, musí se o to pokusit doma. Po středečním debaklu 1:5 v Barceloně v úterý přivítají na vlastním stadionu Inter Milán.

Bílek považuje "Nerazzurri" za tým bez slabin. Ocenil především jejich útočníka Edina Džeka.

"Víme, proti komu hrajeme. Výborný tým, velmi silný. Na druhou stranu hrajeme doma. Pokud chceme v tabulce dosáhnout nějakého úspěchu a mít nějaký bod, musíme se o to pokusit v domácích zápasech. Věřím tomu, že v domácím prostředí jsme velmi silní," řekl Bílek na tiskové konferenci.

Viktoria doma v pohárech neprohrála v 11 utkáních po sobě a 10 z nich vyhrála.

"Očekávám, že nás fanoušci poženou dopředu, že nám hodně pomůžou třeba i ve fázích, které pro nás nebudou jednoduché. Věřím tomu, že jsme schopní a máme sílu na to, abychom uhráli dobrý výsledek," prohlásil sedmapadesátiletý rodák z Prahy.

"Na utkání se hrozně těšíme, protože máme možnost a čest si zahrát v Champions League proti tak kvalitnímu soupeři, jakým Inter bezpochyby je. Jdeme do toho ale s tím, že utkání chceme výsledkově zvládnout," poznamenal někdejší trenér české a kazašské reprezentace.

Inter načal hlavní fázi LM prohrou 0:2 na San Siru proti Bayernu Mnichov.

"Inter má natolik zkušené mužstvo, aby s nimi jedna porážka, byť v Lize mistrů na domácí půdě, nějakým způsobem nezamávala. Myslím si, že všichni jejich hráči jsou sebevědomí, věří v to, že kvalitu mají a že můžou sehrát výborný výsledek s kýmkoli. Zítra půjdou do zápasu s vědomím, že tady můžou vyhrát, to jednoznačně. Jsme si toho vědomi, ale chceme jim pozici favorita co nejvíc znepříjemnit," uvedl Bílek.

Inter, Bayern i Barcelonu staví na stejnou úroveň. "Když nás nalosovali do této skupiny, věděli jsme, že všechny zápasy budou podobné. Všechny tři týmy mají obrovskou kvalitu. Zápasy mezi nimi můžou dopadnout všelijak. Inter, i když prohrál první zápas, má určitě kvalitu a sílu na to, aby zápas s Bayernem nebo třeba i na Barceloně odehrál velmi dobře a vyhrál," konstatoval bývalý kouč a hráč Sparty.

Podle něj devatenáctinásobný italský šampion nemá slabiny. "Jsou vynikající, mají to velmi dobře vyvážené, organizovaně brání, po zisku balonu jsou silní v rozbíhání. Je tam velká rychlost, mají velmi kvalitní rychlý přechod, mají útočníky Džeka a Martíneze. Jsou to hráči s výborným zakončením. V okruhu 20 metrů od naší brány nesmí mít kousek prostor. Mluvím o těchto dvou hráčích, ale jsou samozřejmě další, druhá vlna, halfbeci. Je to velmi kvalitní, zkušený tým, je tam jedna velká kvalita," podotkl Bílek.

Vyzdvihl šestatřicetiletého bosenského útočníka Džeka. Bývalý hráč Teplic a Ústí nad Labem narazil na Plzeň v Lize mistrů už v dresu Manchesteru City a AS Řím a ve všech třech zápasech jí dal minimálně gól.

"Džeko je pořád velmi kvalitní hráč, má krásnou kariéru. Myslím si, že svou výkonnost potvrzuje i v Interu. Budeme se snažit Inter držet co nejdál od naší brány, protože víme, že konkrétně Edin Džeko je v šestnáctce velmi nebezpečný a jeho zakončení je vynikající. Věřím, že na něho budeme dobře připravení a že ho do žádné šance nepustíme, protože je to útočník, který je schopný každou příležitost proměnit v gól," mínil Bílek.