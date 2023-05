Kuchta využil, že byl před obráncem. Sparta si takhle dojde pro titul, rýpl si Kozel

Trenér fotbalistů Liberce Luboš Kozel si myslí, že Sparta má velkou šanci na první titul od roku 2014, pokud bude v závěru každého utkání kopat penaltu. Pražané ve středu porazili obhájce titulu Plzeň 2:1 po pokutovém kopu ze 14. minuty závěrečného nastavení.

V nedělním posledním 30. kole základní části zvítězili po obratu v Liberci 3:1 poté, co v 90. minutě a následně v 11. minutě nastavení proměnili penalty. Kozel s oběma pokutovými kopy nesouhlasil.

Sparta kopala penaltu ve čtvrtém kole po sobě. Minulou sobotu na Slovácku z ní srovnala na 1:1. Podle komise rozhodčích však neměla být nařízena.

"Pokud budou mít v každém zápase v závěrečných minutách penaltu, tak mají velkou šanci (na titul). Samozřejmě trenér (Brian Priske) odvedl dobrou práci, mužstvo je oslabené. Dneska byli oslabení, chtěli jsme toho využít a nebylo k tomu daleko," poukázal Kozel na tiskové konferenci na fakt, že Letenští oproti minulému utkání nastoupili s pěti změnami v základní sestavě.

Slovan vedl od 13. minuty po brance Matěje Valenty 1:0. V 87. minutě střídající sparťanský útočník Awer Mabil vyslal do úniku Jana Kuchtu, jenž po souboji s Giglim Ndefem upadl a rozhodčí Dominik Starý nařídil penaltu. Angolský obránce byl navíc po druhé žluté kartě vyloučen. Z pokutového kopu srovnal Mabil.

"Udělali jsme chybu, Kuchta se dostal za obranu. Myslím si, že Ndefe nefauloval, nicméně jsou to ošemetné situace, v nichž je útočník před obráncem, využil toho," uvedl dvaapadesátiletý Kozel.

"Na hrací ploše jsem viděl, že hráč Kuchta postupoval do pokutového území, kde následně z mého postavení ho (Ndefe) zezadu podrazil, že mu brnknul kolenem někam do lýtka. Na základě toho jsem nařídili pokutový kop s tím, že hráč byl ve zjevné brankové příležitosti. Došlo k podražení při snaze hrát míč. Byla udělena žlutá karta, v jeho případě druhá (v zápase)," prohlásil Starý v rozhovoru pro O2 TV.

Situaci konzultoval i s videorozhodčí Janou Adámkovou. "Sdělil jsem, za co jsem nařídil pokutový kop. Po přezkoumání mi bylo řečeno, že je pokutový kop nařízen správně," konstatoval Starý.

V páté minutě nastavení Patrik Vydra ostře fauloval střídajícího Karola Mészárose, sparťanský obránce však obdržel pouze žlutou kartu. Sudí Starý se po konzultaci s videorozhodčí šel podívat na opakované záběry, k překvapení všech však přezkoumal situaci v libereckém vápně, kdy Lukáš Červ srazil k zemi Tomáše Wiesnera.

Následně nařídil pro hosty další penaltu, z níž Mabil v 11. minutě nastavení opět nezaváhal. Kuchta poté ve 14. minutě nastavení dal gól na konečných 3:1.

"Taky jsme si mysleli, že se přezkoumává Vydrův faul. Pomezní rozhodčí nám řekl, že už se řeší něco jiného, než co si myslíme. Pro nás to bylo o to nepříjemnější zjištění," podotkl Kozel.

"Ano, nějaký kontakt tam byl, ale míč už byl pryč. Hráč balon netrefil, ještě než došlo ke kontaktu. Slyšíme pořád, že do toho má VAR nějakým způsobem vstoupit v momentě, kdy je stoprocentní chyba. Takových soubojů v utkání a v šestnáctkách je tolik, že si za mě vždycky něco najdete," dodal někdejší kouč Jablonce, pražské Dukly či Ostravy.

Sudí Starý souboj Červa s Wiesnerem nejdříve nechal být. "Na hrací ploše jsem viděl, že míč prošel pryč mimo souboj hráčů. Viděl jsem, že došlo k pádu hráče (Wiesnera), ale nepřišlo mi, že by došlo k přestupku. Komunikoval jsem s nimi v přerušené hře. Během ní se kontroloval jak přestupek na hráče Liberce, tak na hráče Sparty. Po přezkumu mi bylo doporučeno, abych se šel podívat na přestupek hráče v pokutovém území. Po zhlédnutí videozáznamu za bezohledné kopnutí jsem nařídili pokutový kop pro Spartu," řekl Starý.

Vydra vyvázl pouze se žlutou kartou. "Na hrací ploše jsem to posoudil jako bezohledné kopnutí. Přiznám se, že jsem to neviděl znovu. Bylo zkoumáno obojí najednou. Přestupek byl i po přezkumu vyhodnocen jako žlutá karta," vysvětlil Starý.

Kozlovi se verdikty nelíbily. "Furt slyšíme o osvětě a že to chceme dělat jinak a vidím, jak jsou situace posuzovány a v čí prospěch. Tam razantní změnu nevidím. Pro nás to po sportovní stránce nesmí zapadnout. Hráčům jsem poděkoval, protože jsme podali fakt dobrý výkon, který byl devalvován chybou v závěru, kterou jsme udělali, dali jsme soupeři šanci. Kdyby to skončilo 1:1, bylo by to zaslouženě," uvedl někdejší hráč Slavie či Bohemians 1905.

"Bohužel se to nestalo, protože do toho vstoupí další faktor. Byl bych rád, aby se rozhodovalo na hřišti. Když jsem se před utkáním potkal s rozhodčím, říkal jsem mu, ať se mu daří a utkání rozhodnou hráči. Říkal, že se o to bude snažit. Ale vím, že je v tom trošku nevinně, protože mu někdo řekne, že tam něco je," poznamenal Kozel.

Střídající sparťan David Pavelka s první penaltou souhlasil, u druhé situace ho překvapilo, co šel sudí Starý přezkoumat.

"Neviděl jsem opakovačky, ale za mě první (penalta) byla jednoznačná. Druhou jsem vůbec neviděl. Přiznám se, že jsem byl překvapený, že se něco řeší. Překvapila mě z toho pohledu, že to, co se dělo za mnou, jsem vůbec neviděl. Viděl jsem ležet Wiesyho, říkal mi, že ho někdo sestřelil. Šel jsem se zeptat pana rozhodčího, jak to vypadá, říkal, že to bude přezkoumávat. Vyhodnotil to takhle, pro nás to byl samozřejmě šťastný moment," prohlásil jednatřicetiletý záložník.