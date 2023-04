Že je Sparta první? Nic se nemění. Vyhrajeme všechny zápasy a bude klid, hlásí Provod

Slávistický fotbalista Lukáš Provod po nečekané domácí remíze 1:1 s Hradcem Králové v závěrečném 30. kole základní části první ligy a poklesu na druhé místo tabulky nepanikaří.

Podle šestadvacetiletého záložníka je pro Vršovické před nadstavbou klíčové, že nadále mají situaci ve svých rukách a že by v případě výhry ve všech zbylých zápasech získali titul. Provoda zároveň těšilo, že poprvé od září zvládl celý soutěžní duel.

Slavia po překvapivé remíze s Hradcem přišla o první místo v tabulce a do pětikolové nadstavby vstoupí se ztrátou dvou bodů na Spartu.

"Mrzí nás to jako každá ztráta tady ve Slavii. Musíme vyhrávat každý zápas, ještě tady doma. Byl to těžký zápas, ale ne tak těžký, abychom remizovali. Dnes tomu něco chybělo. Rozhodně ale není nic ztracené," řekl Provod na tiskové konferenci.

"Pro nás se nic nemění, pořád máme vše ve svých rukách. Akorát se trochu mění rozložení zápasů, na jaké stadiony pojedeme a s kým budeme hrát doma. Máme jasný úkol a cíl - vyhrát všechny zápasy, které nás čekají, a budeme v klidu. Když se nám to povede, nemusíme koukat doprava doleva," dodal Provod.

Jeho tým ztratil v soutěžních zápasech s Hradcem body potřetí za sebou. Vloni Slavia na úvod nadstavby prohrála s "Votroky" venku 3:4 a následně přišla o titul. "Hradec je nepříjemný soupeř. Ale neřekl bych, že ty zápasy mají nějakého společného jmenovatele, vyvíjely se různě. I když dnes vývoj nebyl ideální, dokázali jsme zareagovat na gól, který jsme dostali. Na druhou stranu za stavu 1:1 to pak musíme zvládnout," uvedl Provod.

"Věci, které jsme měli, musíme dotáhnout mnohem líp. Byli jsme zbrklí, vyhazovali jsme zbytečně moc míčů. Hradec je houževnatý, je těžké se do nich dostat. My jsme recept od trenérů měli, ale asi jsme to neplnili tak, jak jsme měli," doplnil Provod.

Poprvé od začátku září odehrál celých 90 minut, v nedávné době zápolil s opakovanými zdravotními problémy.

"Cítím se líp a líp. Pořád to ještě není ideální, pauza byla hrozně dlouhá. Vždy jsem naskočil, zase vyskočil, bylo to nahoru dolů. Věřím, že vydržím zdravý delší dobu a dostanu se zase zpátky tam, kde jsem byl. Jsem rád, že jsem odehrál celý zápas, i když to asi nebylo původně v plánu. Jsem rád, že jsem to zvládl," dodal Provod.