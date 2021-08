Hráč Líšně se při šarvátce zachoval lidsky, řekl Příhoda. Rozhodčí vylučovat nemusel

Podle předsedy komise rozhodčích Fotbalové asociace ČR Radka Příhody sice sudí Radek Dubravský v souladu s pravidly vyloučil Jana Silného z Líšně za napadení diváka v nedělním šlágru druhé ligy s Brnem, ale vzhledem k okolnostem by akceptoval, pokud by domácí hráč dostal jen žlutou kartu či nebyl napomínán vůbec.

Šestadvacetiletý útočník totiž chránil postaršího pořadatele, kterého fanoušek srazil. Příhoda je připraven osobně dorazit na čtvrteční zasedání disciplinární komise Ligové fotbalové asociace, která se bude incidentem zabývat.

"Rozhodčí šel striktně podle pravidel, udělal to, co měl. Na druhou stranu my jsme se na komisi shodli, že si dovedeme představit, že kdyby tam byl zkušenější rozhodčí s určitým nadhledem, tak bychom akceptovali žlutou kartu, možná i bez trestu," řekl Příhoda na setkání s novináři.

V nedělním duelu 5. kola druhé ligy vtrhli v 78. minutě za stavu 1:1 na trávník dva fanoušci Zbrojovky a jeden z nich napadl pořadatele. Silný se mu vydal na pomoc a agresora chytil kolem krku. Ten se po hráči ohnal pěstí. Dubravský Silného za hrubé nesportovní chování vyloučil. Zbrojovka díky gólu Jakuba Řezníčka v nastavení přesilovku využila a v brněnském derby zvítězila 2:1.

Příhoda shodou okolností sledoval zápas v hledišti. "Je to naprosto výjimečná situace, která nastává jednou za čas. Došlo tam k určitému napadení. Nebylo to vidět v televizi, ale ten divák ještě napadl jednoho pořadatele staršího věku kolem 65 let. To zvedlo největší emoce jak na tribuně, tak na hřišti. Zezadu do něj zákeřně strčil a pak začal kopat do dalšího pořadatele. Hráč Líšně byl nejblíž a podle nás zasáhl adekvátní způsobem. Adekvátně zamezil dalšímu útoku vůči pořadateli," uvedl Příhoda.

Před sezonou jmenovaný nový šéf komise rozhodčích se za Silného už v neděli postavil na sociální síti. "Hráče Líšně se musím lidsky zastat. Zamezil dalšímu útoku na pořadatele a to dle mého názoru přiměřeným způsobem. Myslím, že disciplinární komise ke všemu přihlédne," uvedl Příhoda na twitteru.

Disciplinárka si podle všeho vyžádá stanovisko komise rozhodčích. "Jsme s disciplinární komisí v telefonickém kontaktu. Pokud bude z její strany zájem, samozřejmě můžeme osobně přijít na disciplinárku, nebo zaslat naše vyjádření, jak to vidí komise rozhodčích," dodal Příhoda.