Švancara: Sparta je báječná, ale Slavia neskutečná. Starosti si vyřeší za deset minut

"Slavie dokáže řešit své starosti během deseti minut, padesát zápasů bez porážky je neuvěřitelné číslo,“ říká v ligovém komentáři pro Aktuálně.cz bývalý útočník sešívaných Petr Švancara.

Slavné pražské kluby Slavia a Sparta nadělovaly, shodně soupeřům nastřílely čtyři góly. Herně i výsledkově naprosto dominovaly, byly vidět obrovské rozdíly v kvalitě. Sparta pod trenérem Pavlem Vrbou pokračuje v gólostrojích, směrem dopředu je úžasně silná. Na naši ligu až luxus. Patnáct gólů v pěti zápasech, to je přece něco báječného.

A je jedno, že porazila papírově slabší soupeře. Dneska jsou takové zápasy kolikrát obtížnější. Zavřou to, postaví na vápno autobus a zkuste takový blok rozdrobit. To není úplná legrace.

Pro českou ligu je jenom dobře, že Sparta, ale rovněž trochu nenápadná Plzeň, která ještě neztratila ani bod, drží se Slavií krok, že se jako v předchozích letech Slavia hned zkraje neodřízne a pak si hraje vlastní soutěž. Jak jsou na tom, se ukáže ve vzájemných zápasech, ale liga, tedy její špička, je nyní velice zajímavá.

Slávisté oslavili neskutečné jubileum - padesát zápasů bez porážky. Nikdy by mě nenapadlo, že se v české lize něco takového může podařit. Neuvěřitelné. A může to pokračovat pořád dál a dál, až ji někdo konečně nachytá. Třeba právě Sparta, derby může být hodně zajímavé.

Mně se nejvíc líbí, že i když mají červenobílí nějaké starosti, tak je vyřeší raz dva. Nenechají to bobtnat. V tom se patlají média. Příklad: brankář Kolář udělá chybu, ba i víc, probírá se to tři dny v novinách, proti Baníku nastoupí, chytí dva góly a všechno je v pohodě. Nebo Kuchta. Něco se v šatně řekne, ale ve Slavii to mají vyřešené za deset minut. Vím to, mám v Edenu své zdroje. Tohle je ta pravá síla.

Za stavu 4:0 fanoušci zahalili stadion do dýmu, deset minut se nehrálo. Trochu tím ohrozili zápas, co by nastalo, kdyby se dým nerozptýlil a utkání se opakovalo?! Já to však beru, že to už k fotbalu patří. V zahraničí se to také děje, asi to nikdy nevymýtíme. Neznám způsob. Pokuty nepomáhají, vždycky někdo do ochozů pyrotechniku pronese.

Já se s tím naučil žít, pro mě je hlavní, že se nikomu nic nestane. To by bylo mnohem horší. Hlavně ať se nikdo nerve a nehrozí újma na zdraví. Chorea se světlicemi jsou i hezká. Vím, že to na stadiony nepatří, ale, jak říkám, pořád lepší, než kdyby se někomu něco stalo.

Černý umí i s kily navíc

Bohemka hrála s Pardubicemi doma, i když byla v protokolu vedená jako host. Takže prohrála doma, měla vytvořené pro ni příznivé prostředí, které mělo mužstvu pomoct. Přišel mrak pražských fanoušků, klokani měli podporu, z Pardubic jich těžko přijede několik tisíc.

Pardubice však dokazují, že i ve druhém roce po postupu si na ně každý musí dát pozor. Mám radost z Pavla Černého, borec, který má nadváhu, hraje s břichem, jaké jsem tahal na sklonku kariéry já, ale pořád umí dát gól. Moc mu fandím, je to jeden z mých oblíbených hráčů. Ať se nadále drží.

Zlín otočil skvostně zápas v Karviné, teď dostal doma nakládačku od Olomouce. To je sžíravá nevyrovnanost výkonů, hodně kolísají. Přitom mladý trenér Jan Jelínek má mužstvu co dát, líbí se mi jeho filozofie, tlačí mančaft dopředu. Akorát by měli víc zvládat defenzivu, dostávají hodně gólů. To Zlín sráží. Dvanáct inkasovaných gólů v pěti zápasech, to je safra porce. Slavia dostala jen jeden.

V Budějicích měnili sportovního ředitele, Tomáš Sivok vystřídal Martina Vozábala. Co tam bylo, nevím, nezkoumám, co píšou média, své informace nemám. Pro mě je hlavní, že podporu má nadále trenér David Horejš, který je u mužstva už šest sezon. Znám ho dobře, je to můj kamarád, i díky jemu dělají Budějice fotbal dobře. Krásná akademie, výborné podmínky pro mládež. Na práci Sivoka se těším, je to klubista, místní rodák a chlap, který něco ve světě dokázal.

Moc je mi líto Hofti (Pavla Hoftycha), mám ho rád za to, jak vystupuje v médiích, je to bombarďák. Mančaft mu prošel mnoha změnami, ale už utíká čas, pokud to rychle nenastartují, nevyhrají dva tři zápasy po sobě, už příští kolo se může probírat, jestli se na lavičce udrží. A hlavně Liberec bude mít starosti se záchranou, něco, co jsem si nedokázal ani přestavit. Ale jeden bod po pěti kolech, to je něco šíleného.