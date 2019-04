Komentář: Jarní bublina splaskla s rámusem. Ščasný měl ve Spartě skončit daleko dřív

před 51 minutami

Když před třemi lety jednal Jindřich Trpišovský se Spartou, jeho angažmá bylo na spadnutí. O tom, že míří na Letnou, ostatně byli na beton přesvědčeni i trenérovi asistenti. Z dohody však sešlo těsně před podpisem. Důvod? Na poslední chvíli prý vyplavaly na povrch odlišné názory na některé taktické věci, na kterých se kouč neshodl s majitelem Sparty Danielem Křetínským.

Sparta se místo pustila na hrbolatou cestu, plnou překvapivých a intuitivních rozhodnutí.

Nenáviděným a zesměšňovaným symbolem sparťanské dekadence se stal Andrea Stramaccioni. Za jeho působení nosili chuligáni na trénink rakev, to on dostával jednosměrnou letenku zpátky do Itálie.

I přes miliardovou investici do hráčského kádru Sparta slavila poslední titul před pěti lety. Největší zodpovědnost za to ale nese muž, který ve zmíněném období působil dvakrát v roli trenéra a jednou ve funkci sportovního ředitele.

Včerejší spontánní vyjádření Zdeňka Ščasného po totálním výbuchu v Edenu jako by ilustrovalo celé jeho působení na Letné: o osobní odpovědnosti ani slovo. (Ne)schopnost sebereflexe Ščasný ostatně předvedl už v době, kdy jako trenér na podzim kritizoval hráče, které sám jako sportovní ředitel přivedl.

Po podzimní depresi týmu pomohly jarní výsledky, které ne vždy odpovídaly předvedené hře. Nad Letnou se rozprostřela atmosféra falešného uspokojení, kvůli které Sparta zbytečně přišla o další půl rok.

Obloukem pojďme na začátek - v období sparťanského dobrodružství a snahy o internacionalizaci se Slavia dohodla s trenérem Trpišovským. Dala mu prostor, dala mu podporu a do určité míry se poučila z bláznivého utrácení za předražené zahraniční hvězdy.

Rozdíl mezi oběma slavnými kluby večer viděli všichni. A jak naprosto trefně komentoval ve studiu ČT Sport bývalý útočník Tomáš Pešír, na Spartě nebylo vidět nic. Taktika, systém, kvalita. Nic.

Resuscitace polomrtvého obra začíná od nuly a bude trvat delší dobu. Vedení Sparty nyní musí vybrat toho vhodného kouče, na další přešlapy už nemá čas.