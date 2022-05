Je to jeden ze zápasů, který rozhodne o úspěšnosti sezony, řekl před finále Vrba

Trenér sparťanských fotbalistů Pavel Vrba připustil, že středeční finále domácího poháru na hřišti Slovácka je jedním ze zápasů, který rozhodne o tom, zda sezona bude úspěšná. Tým z Uherského Hradiště označil za největší překvapení tohoto soutěžního ročníku.

Kouč Pražanů stále neví, zda bude moci nasadit klíčového ofenzivního hráče Adama Hložka, jasno by mělo být až po večerním tréninku.

"Určitě je to důležitý zápas, ale neřekl bych, že nejdůležitější (v sezoně). Určitě byly důležité zápasy v kvalifikaci evropských pohárů a zápasy, které nás ještě v lize čekají s těmi top mužstvy, jsou stejně důležité. Ale je to jeden z těch zápasů, které rozhodují o tom, jestli sezona bude úspěšná, nebo ne," řekl na tiskové konferenci Vrba.

Slovácko vzhledem k tomu, že bylo ke dni semifinále hůře postaveným týmem v tabulce koeficientů poháru za léta 2017 až 2021, bude mít výhodu domácího prostředí. "Každé finále je zápas, po kterém jste buď slavný, nebo ne. Slovácko hraje doma, má asi trochu výhodu. Na druhou stranu je to jen jeden zápas, který rozhodne o tom, kdo bude slavit a kdo odejde s pláčem. Je to něco trochu jiného než liga," uvedl Vrba.

"Určitě jsme si sem nepřijeli jen zahrát zápas. Chceme vyhrát a doufám, že se nám to podaří. Čeká nás ale velice těžký soupeř. Slovácko je asi největší překvapení této sezony, ukazuje to v lize i v poháru," doplnil osmapadesátiletý trenér.

Jeho týmu patří v ligové tabulce aktuálně třetí místo, Slovácko je čtvrté. V úvodním vzájemném souboji v této sezoně celek z Uherského Hradiště deklasoval doma Spartu 4:0, v polovině dubna na Letné zvítězili Pražané 3:1.

"Nebudu říkat, jestli budu chtít pana (trenéra Slovácka) Svědíka něčím překvapit nebo on mě. Spíš možná půjde o to, kteří hráči nastoupí. U obou týmů se možná někteří hráči v posledních zápasech na tohle utkání trochu šetřili. To možná bude nějaké překvapení. Ale jinak se známe velice dobře," uvedl Vrba.

"Trenér Slovácka tu v posledních letech odvádí velice dobou práci. Slovácko má stabilizovaný kádr, v ofenzivě velmi silné hráče. Ať už je to hrotový útočník, obě dvě křídla nebo šikovný podhrotový hráč. V ofenzivě mají zajímavé hráče," doplnil Vrba.

Víkendové ligové utkání s Hradcem Králové kvůli zranění vynechal klíčový ofenzivní hráč a sparťanský talent Hložek. Jeho start je nadále nejistý. "Dnes by měl trénovat a po tréninku by se mělo rozhodnout, jestli bude k dispozici, nebo ne," prohlásil Vrba.

Za Slovácko hraje jeho dlouholetý svěřenec z Plzně Milan Petržela, s nímž k sobě mají velmi blízko. "Kdybych ho tady potkal, určitě si něco řekneme. Myslím, že s Milanem mám nadstandardní vztah, můžeme si říct spoustu věcí, i hecovaček. Pokud ho před zápasem uvidím, určitě mezi námi proběhnou. Známe se řadu let. Když se potkáme mimo zápas, rádi si spolu dáme třeba malé pivo," řekl s úsměvem Vrba.