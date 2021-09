Hložek je extrémně chytrý hráč, dělá mi radost s ním hrát, řekl střelec Barák

Záložník Antonín Barák jediným gólem rozhodl o výhře české fotbalové reprezentace 1:0 nad Běloruskem v kvalifikaci o postup na mistrovství světa 2022. Po utkání vyzdvihl devatenáctiletého spoluhráče Adama Hložka, jenž se na jeho trefě podílel asistencí.

Barák považuje ofenzivního univerzála Sparty za extrémně chytrého hráče, s nímž mu dělá radost nastupovat. Doufá, že časem přestoupí do prestižního klubu.

Při vítězné akci z 34. minuty Hložek ve spolupráci s Alexem Králem překonal tři bránící hráče, z levé strany vápna poslal přihrávku před branku a Barák technickou přízemní střelou otevřel skóre.

"Musím říct, že na to, jak se s Adamem známe málo, je to extrémně chytrý hráč. Dělá mi radost s takovými hráči hrát. Jsem šťastný, že zase máme takového hráče. To jsou přesně ty situace, kdy poznáte kvalitu fotbalisty, že vám to dá přesně v pravý čas a úplně přesně do správné nohy tak, jak má. S Hložanem si v tomhle sedíme," řekl Barák v on-line rozhovoru s novináři.

"U něj stačí udělat jenom nějaký pohyb a hned ví, kam má přihrávat. Musím vyzdvihnout jeho kvalitu. Doufám, že bude jenom růst, prožije skvělou sezonu a nemine ho skvělá adresa v zahraničí," uvedl šestadvacetiletý středopolař Verony.

Ve 24. reprezentačním startu zaznamenal sedmou trefu. "Hrozně si vážím vítězství a gólu. Jsem rád, že jsme to zvládli. Když jsme přišli do kabiny, Kuba Jankto hned hlásil, že Itálie remizovala s Bulharskem (1:1). Žádný zápas dneska není jednoduchý. Splnili jsme takovou povinnost, ale jestli to bude 1:0 nebo 5:0, je de facto jedno. Jenom je pro nás možná škoda, že jsme ve finální fázi nebyli klidnější. Závěr zápasu nemusel být tolik hektický," podotkl Barák.

Češi nastoupili kvůli nejrůznějším důvodům ve výrazně odlišné sestavě oproti minulým utkáním. Barák měl ale z týmu velmi dobrý pocit. "Cítil jsem hroznou chuť ze všech hráčů, hrozně pohodovou atmosféru, takovou, jaká nás provázela na minulých srazech. Před dnešním zápasem jsem z toho měl dobrý pocit. Musím říct, že se to i potvrdilo," prohlásil odchovanec Příbrami.

"Nemůžu říct, že bychom nějakým stylem někde zaváhali nebo udělali něco špatně. Maximálně ve finální fázi nám třeba chyběl větší klid, možná větší kvalita, lepší nabídka a řešení, protože kolikrát jsme tam měli o dotek navíc," konstatoval Barák.

V neděli se Češi utkají v Bruselu s lídrem žebříčku FIFA Belgií, která vyhrála v Estonsku 5:2. "Rudí ďáblové" vedou skupinu E stále o tři body před Čechy. "Zase tam půjdeme s tím, abychom zápas zvládli a porvali se o šanci na první místo. Když tam uspějeme, máme velkou šanci být první ve skupině. Potřebujeme se na ten zápas připravit nejlíp, jak můžeme," řekl Barák

"Musíme do neděle co nejlépe zregenerovat a nachystat se na velice těžkého soupeře, s kterým jsme ale v domácím zápase odvedli super výkon (1:1). Oni to vědí. Musíme být stejně aktivní jako v Edenu a šance přijdou. Doufám, že zápas zvládneme," uvedl někdejší hráč pražské Slavie, Udine nebo Lecce.