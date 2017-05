Sparta volí odvážný krok do neznáma. Stramaccioni ji může vyvést z bludného kruhu, těžko ale hned

před 3 minutami

Fotbalová Sparta už vyzkoušela zdánlivě všechno, a nic jí nefunguje. Teď zkusí investovat 1,5 milionu eur ročně do italského trenérského štábu pod vedením Andrey Stramaccioniho

Glosář - Zkoušeli to s veterány, mladíky, zahraniční ekipou i s Čechy, co je navrátila cizina. Ale za poslední dekádu slavili sparťané všehovšudy dva tituly. To je pro tenhle klub málo - a bronz, který sklidí v ligovém ročníku, co právě vrcholí, jakbysmet. Navíc Letenským schází i Liga mistrů.

A tak se ve Spartě nadechli ke kroku zatím nejodvážnějšímu a nejambicióznějšímu, a to k angažmá zahraničního trenéra, konkrétně Andrey Stramaccioniho, 41letého Itala, co už má v životopisu vytištěné adresy jako Inter Milán, Udine a Panathinaikos. A také poznámku o velkém trenérském talentu, od kterého mnozí hodně čekají, ale on sám ty představy zatím zcela nenaplnil. Sparťanský boss Daniel Křetínský proto doufá, že na Letné se osudy italského experta a Sparty protnou ve šťastnou synergii, která všechny zainteresované z jejich bludného kruhu vyvede.

Řekněme si na rovinu, že ze strany Sparty je to krok riskantní a velmi nákladný. Ano, dotek italské fotbalové školy a světa ryzího profesionalismu může zahnat do temnot negativa věčné české polovičatosti. Stejně tak může celý projekt vyhasnout, pokud narazí na komunikační bariéry a nenalezne na Letné atmosféru, ve které by všichni chtěli kráčet za společnou perspektivou.

A co je nejpodstatnější: kýžený přerod bude vyžadovat obrovskou trpělivost. Což je hodnota, jíž se v českém fotbalovém království, a na Spartě obzvlášť, obvykle příliš nedostává.

Limitujícím faktorem zjevně i nadále zůstane často zpochybňovaná úroveň sparťanského managementu, tvořeného kamarády majitele, kteří na jiných fotbalových adresách své přednosti spojené s tímto řemeslem neprokázali. A na Letné dosud také ne. Je otázkou, jaké pravomoci do ruky Stramaccioni dostane a jak stabilní podpoře vedení se bude těšit.

Jeho případný pád už by ale patrně stáhl s sebou do propasti i ty, co ho přivedli, tedy generálního ředitele Adama Kotalíka a sportovního ředitele Tomáše Požára.

Celých 1,5 milionu eur nezinkasuje jen hlavní kouč

Poté, co Sparta v průběhu minulého ročníku neuspěla při vyjednáváních s Jindřichem Trpišovským, ani Pavlem Vrbou, řekla si, že v česko-slovenských fotbalových hranicích už náležitě inspirativního a přitom dostupného kouče nevidí. A tak začala hledat za nimi.

Padala i jména Christiana Panucciho či Francesca Guidolina, do finále "konkurzu" ale podle informací Aktuálně.cz postoupili Andrea Stramaccioni a Robin Dutt (ex-Freiburg, Brémy, Leverkusen). A měl to být právě Křetínského prst, který dal nakonec před Němcem přednost Italovi.

V pondělí se podařilo ukončit Stramaccioniho závazky v Panathinaikosu, který ho sice v prosinci z pozice hlavního kouče uvolnil, ale dosud mu vyplácel peníze dle dosud platné smlouvy. Teď na dálku probíhají jednání o Stramaccioniho kontraktu se Spartou, měla by být dvouletá, možná s roční opcí. A podepsána by měla být po Italově příletu koncem tohoto týdne v Praze.

O jednáních informovala už v pondělí italská média v čele s renomovaným deníkem Gazzetta dello Sport, který v článku na svém webu spojil Stramaccioniho příchod do Prahy s ročním platem 1,5 milionu eur (40,5 milionu korun). Což by bylo opravdu hodně i v mezinárodních konsekvencích. Viz trenérské platy v bundeslize:

Jak vidno, na úroveň 1,5 milionu eur a nad ni se tam dostane jen 6 nejlépe ohodnocených trenérů. A jak vyšlo záhy najevo, ani Stramaccioni ve Spartě tolik peněz nedostane. V sumě, jež byla v italských médiích publikována, by totiž podle zjištění Aktuálně.cz měly být obsaženy i platy jeho spolupracovníků, které si s sebou z Itálie přivede do realizačního týmu.

Tady už se informace lehce rozcházejí, mělo by jít o pět až osm osob. A podle jednoho zdroje by se tito všichni, včetně hlavního kouče, měli ročně platově vejít do zmíněné sumy 1,5 milionu eur, podle zdroje jiného je na platy nově příchozích Stramaccioniho spolupracovníků plus jeho samého souhrnně ročně počítáno se 2 miliony eur (54 milionů korun).

I tak půjde o obrovskou investici. V lize je u nejzkušenějších trenérů zvykem pracovat se základem kolem 300 000 korun měsíčně, který se dá doplňovat prémiemi na základě úspěšných výsledků, Pavel Vrba se v Plzni možná mohl dostat i na dvojnásobek a v případě zisku titulu se patrně načechranější smlouvy může ve Slavii dočkat i Jaroslav Šilhavý. Ale pokud bychom hypoteticky vycházeli z toho, že pouze na Stramaccioniho osobní plat padne milion eur ročně, dostáváme se v přepočtu někam k sumě 2,25 milionu korun měsíčně, což je oproti českým zvyklostem pořád jiný vesmír.

Až začne italská sekera čistit kádr, budou lítat třísky

Stramaccioni každopádně od Sparty dostane evropské peníze, za které na Letné budou po Italovi požadovat evropskou kvalitu práce. A na samém jejím začátku bude bezpochyby budování nového kádru, což je zatím největší neznámá. Lze očekávat, že se bude kácet les a vzduchem přitom zasviští nejedna tříska.

Za jejich výkony v aktuální sezoně je údajně Daniel Křetínský na hráče velmi rozezlen a italský kouč má dostat zcela volnou ruku v tom, koho ze stadionu vypoklonkuje, ať už se jmenuje jakkoli, zásluhy nezásluhy. Což bude bolestivé. A proto bude zapotřebí provést to co nejrychlejším chirurgickým řezem. Jeho spolupracovníci už údajně v několika jarních ligových zápasech letenské hráče pozorně sledovali, takže z úplné nuly v kolonce Poznání sparťanů asi Stramaccioni vycházet nebude.

Směr opačný, tedy ohledně příchodů, se jeví ještě tajemněji. Tedy s výjimkou Jakuba Jugase, kterého už před Stramaccioniho příchodem stihla odvábit Slavia. Na Letnou by měl dorazit jiný hráč ze Zlína, a to Vukadin Vukadinovič. Zákulisím rezonuje i jméno Tomáše Přikryla, který už ve Spartě jeden čas působil a nyní ho najdeme v Mladé Boleslavi, opačným směrem by snad mohl zamířit Tiemoko Konaté.

Není tajemstvím, že s dobrovolným odchodem ze Sparty počítá Aleš Čermák, o kterého se zajímají v Plzni i v Edenu.

Jsou Nestorovski či Palacio utopií? Spíše ano, ale…

Velmi zajímavá jména skloňují v souvislosti se Stramaccioniho příchodem do Sparty italská média, která - pravda - v souvislosti s mercatem, tedy fotbalovým přestupním trhem, obvykle příliš neváhají s možností popustit trochu uzdu fantazii.

Vzduchem létají i jména jako Ilja Nestorovski (v sezoně 10 gólů za Palermo) nebo Rodrigo Palácio (argentinský vicemistr světa z Interu Milán). Ten druhý by měl alespoň výhodu v končícím kontraktu, i tak je ale zvyklý na roční plat 2,4 milionu eur, což je zhruba 65 milionů korun. A jen za Nestorovského uvolnění z Palerma by asi Sparta musela platit 3,5 milionu eur, což činí 95 milionů v české měně.

Tím už se asi, i v souvislosti s principem Financial Fair Play, dostáváme do říše nemožného, byť Křetínského majetek, obsažený v hodnotě Energetického a průmyslového holdingu, který mu říká pane, odhadují experti časopisu Forbes na 22 miliard korun. Ve Spartě ovšem už zhruba 1,5 miliardy korun prakticky doslova utopil. A teď se podle všeho velkou investicí do zahraničního trenérského štábu rozhodl tento trend zastavit a dostat Spartu opět na první místo v Česku a znovu do Ligy mistrů.

Právě příští sezona skýtá českému šampionovi obrovskou šanci přímého postupu. Postačí vyplnit jedinou podmínku, a sice aby vítěz Champions League 2017/18 obsadil ve své národní soutěži pozici, která ho nominuje do základní skupiny i pro ročník další. A pak se český šampion mezi vyvolenými pro Ligu mistrů 2018/19 objeví.

Je ovšem otázkou, jestli Stramaccioni stihne přebudovat Spartu k obrazu svému tak rychle, aby v konkurenci Slavie a Plzně případně dokázal titul získat.

Kýžená přeměna v český Juventus může trvat

Na začátku všeho bude namíchání nového realizačního týmu. Mezi 5-8 Stramaccioniho chlapci z Itálie by se měli každopádně vyskytovat i Češi. Velká část současného realizačního týmu ale patrně dostane výpověď, další budou rozpuštěni k jiným týmům sparťanského impéria.

Pak se bude muset namixovat kádr, jak už jsme nastínili. Pravděpodobnější než příchody Nestorovského či Palácia budou asi příchody méně zářivých a finančně základných jmen z Itálie či jiných jižanských zemí, každopádně ale lze očekávat, že se kádr oproti současnosti ještě více zinternacionalizuje.

No a pak Stramaccioni začne sparťany učit vysoké škole italské taktiky, vycházející zejména z defenzivních vzorců. Počítá se údajně s herním stylem Juventusu, se třemi stopery a krajními halvbeky, jehož základy Letenským začal vštěpovat Zdeněk Ščasný a úspěch s tím zaznamenal třeba loňským postupem až do čtvrtfinále Evropské ligy.

Lze předpokládat, že Stramaccioni, který na začátku své trenérské kariéry úspěšně vedl mládež AS Řím a s mladíky Interu Milán vyhrál dokonce dorosteneckou obdobu Ligy mistrů, půjde v taktice ještě mnohem hlouběji a náročněji. A je otázkou, jak rychle to při neoddiskutovatelné jazykové bariéře budou sparťanští hráči zvládat. Jestli na Stramaccioniho koleje najedou za měsíc, za půl roku, za rok, nebo vůbec ne.

Jedno je jisté. Spartu a její fanoušky nyní čeká opravdu velké dobrodružství.

Facebooková stránka autora: Luděk Mádl - Aktuálně.cz