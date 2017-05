Přetahovanou o Jugase vyhrála Slavia, už zbývá jen lékařská prohlídka

před 45 minutami

Fotbalová Slavia má údajně novou posilu. Míří sem kapitán zlínských fotbalistů obránce Jakub Jugas.

Praha - Kapitán fotbalistů Zlína Jakub Jugas podle serveru iDNES.cz přestoupí do Slavie, zbývá mu jen projít lékařskou prohlídkou. Pětadvacetiletý obránce má dát "sešívaným" přednost před nabídkou jiného pražského klubu Sparty. Ani jeden klub informaci oficiálně nepotvrdil.

Jugas se v posledních letech stal klíčovým hráčem Zlína, který minulou středu dovedl k triumfu v domácím poháru. V nejvyšší soutěži ještě působil v Brně a Příbrami, celkem má na kontě 131 ligových zápasů a 17 gólů.

Bývalý reprezentant do 21 let má ve Slavii podepsat tříletou smlouvu. Zlín za něj údajně dostane 15 milionů korun a transfer bude dokončen ještě před koncem této sezony. Jugas v sestavě vršovického týmu nahradí stopera Michaela Lüftnera, který v létě zamíří do Kodaně.