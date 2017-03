Limberský si koleduje o odstřel. Kulka už je v hlavni a prst na spoušti. Terčem ale zůstává Pivarník

před 58 minutami

Fotbalista David Limberský opět porušil klubová pravidla, ale příležitosti odstřihnout ho teď Plzeň nevyužije. Navzdory výhrám zůstává prioritou vedení možné přeobsazení role trenéra

Glosář - Mýlil by se ten, kdo by hádal, že po dvou výhrách v řadě Viktoria Plzeň znovu našla vnitřní klid. Že se už negativní emoce zurčící ve varu pod pokličkou vyřešily nebo utišily. Nikoli, spíš je nakrátko přehlušily změny ve Spartě, která už tu svoji divoce poskakující pokličku nadzvihla - a svěřila pokus o záchranu připáleného guláše této sezony polní kuchyni Petra Rady.

Plzeň se ovšem do popředí zájmu vrátila raketovou rychlostí, to když praskla další aférka Davida Limberského. Jenže Viktoria v první reakci přimáčkla svoji pokličku na hrnec ještě těsněji.Případ Limberský teď zjevně nehodlá nijak dál komentovat, ani řešit. O to větší bengál ale může nastat, až se provalí, co všechno teď Plzeňští pod pokličkou kuchtí potajmu.

Vědí, že Limberský je problém a mít ho v klubu je štěstí i prokletí zároveň, přičemž toho druhého ale časem výrazně přibývá. Zlobivý hráč teď klubu nabídl šanci říct mu: Sbohem. Což je slovo, které už mnozí jeho souputníci v Plzni slyšeli - a u Limberského se k němu Viktoria neúspěšně odhodlává už delší čas. Leč nevyřkla ho (patrně) ani tentokrát.

I proto, že podle dobře informovaných zdrojů teď Viktoria vnímá aktuální potíž s LImberský jako sekundární záležitost. Tím nejdůležitějším a nejžhavějším zůstává pro Plzeň stále otázka obsazení pozice trenéra. A to navzdory výhrám, jichž tým kouče Romana Pivarníka dosáhl proti Liberci i v dohrávce na Bohemians.

V zákulisí se spekuluje o různých scénářích. Ten nejkonspirativnější připouští dokonce variantu, že i kdyby Pivarník vyhrál i další zápas v neděli v Karviné, má to prý už stejně spočítané - s tím, že v následné dvoutýdenní reprezentační pauze už tým převezme někdo jiný. Kupříkladu Pavel Vrba, což by samozřejmě zhatilo sparťanské plány přivést ho v létě na Letnou.

Skutečnost takové teorie možná vyvrátí, nicméně i tak lze konstatovat, že muže potenciálně zralé na odstřel nyní mají v Plzni hned dva, každého z trochu jiných důvodů a v jiných konsekvencích. Je tu přetékající kniha hříchů věčného "problémisty" Davida Limberského a je tu trenér Roman Pivarník, se kterým už vedení klubu mělo vážný pohovor po remíze ve Zlíně a porážce na Slavii. Následně dvakrát vyhrál, pokaždé však poněkud ukoptěně. Nevýrazný herní projev týmu se příliš nemění, stejně jako kritický náhled šéfů klubu na Pivarníkovu práci. Nevěří jeho vizi zjednodušit hru a místo kombinace ve středu pole posílat víc balonů vzduchem.

V Ďolíčku byl hříšník na tribuně vysmátý jako lečo

Obrazně řečeno, najatý snajper už v Plzni zaujal pozici, drží prst na spoušti a vyčkává. V hlavni má ale jen jednu kulku. A navzdory tomu, že si o rázné vyřešení svého příběhu řekl znovu divoch Limberský, odstřelovačův původní cíl se nezměnil. V zaměřovači stále hledí na Pivarníkovo trenérské srdce.

Tomu není co závidět. Z jedné strany ho svírá svéráz plzeňské kabiny, jejíž mazáci v čele s Davidem Limberským jsou zvyklí, že si ve Viktorii mohou dovolit volnější mravy než kdekoli jinde. Z druhé strany pak zpochybněná důvěra vedení klubu vůči trenérovi. Pokud Pivarník tuhle situaci nakonec ustojí, pak všechna čest. Zatím se ale stále vaří takříkajíc ve vlastní šťávě.

Středeční zápas s Bohemians sledoval David Limberský v Ďolíčku z tribuny, obklopen partou kamarádů. Kšiltovka, mikina, vzduchem lítající fórky, na první i druhý pohled skvělá nálada bez náznaku jakéhokoli mráčku na duši. Na to, že se fobalista zrovna ocitnul v průšvihu, za který klubu zaplatí stotisícovou pokutou, byl naprosto v klidu.

Na veřejnost se informace o tom, že David Limberský po předchozím ligovém utkání s Libercem opustil hotel, kde tým společně nocoval, a vrátil se až někdy nad ránem, dostala díky isport.cz ve čtvrtek ráno.

Klub reagoval jen krátkým vyjádřením, že Limberský na Bohemians nehrál kvůli zranění. A jakékoli další spekulace odmítl komentovat. Včetně té, že Limberskému mělo být podle isport.cz řečeno, ať si od léta hledá nový klub.

Konzultace s osobami zasvěcenými do vnitřního života Viktorie Plzeň potvrzují, že s hotelem, pozdním návratem i udělenou pokutou v publikovaném příběhu všechno sedí do písmene. Dokonce i s tím svalovým zraněním. Avízo údajného vyhazovu Limberského z klubu ale nepotvrdil nikdo z insiderů, které v této věci reportér Aktuálně.cz oslovil.

Možná vyřčeno nebylo, možná ano. Na Bohemce ale LImberského přtomní viděli vysmátého jako lečo, takže i kdyby snad nějakou výhružku slyšel, dělá si z ní nejspíš stejně málo, jako ze všech předchozích "tytyty".

Jako v manželství aneb Miláček na zabití

Vztah mezi Viktorií Plzeň a Davidem Limberským připomíná mnohá manželství, v nichž je jeden z partnerů kvůli svému chování permanentně zralý na zabití, nebo přinejmenším na rozvod. Hněv toho druhého ale vždy rozmělní závan vzpomínky na okamžiky společné láskyplné extáze, navíc smíšený s obavou, že by po tom rošťákovi zbyla nenahraditelná prázdnota. A odpouštějící tak hříšníka zase přivine do náruče, byť podvědomě cítí, že je to chyba. Samozřejmě již v očekávání dalšího nevyhnutelného trapasu.

Co si budeme namlouvat, pivo pije většina fotbalistů. Ale tolik, co v Plzni, asi málokde. Na hektolitrech pivní pěny ovšem před pár lety vyrazila do světa uskutečněných snů i korveta kapitána Pavla Horvátha a prvního důstojníka Davida Limberského, jejíž posádku sestavil a vycvičil trenér Pavel Vrba. A výborně. Tihle korzáři začali vyhrávat české tituly a úspěchy přišly i na mezinárodní scéně, dvakrát se startovalo v Lize mistrů, pořád se slavilo a stále se pila spousta piva. A vedení klubu to trpělo, protože výhry přicházely, peníze přitékaly a všichni se rádi měli.

Ta léta jsou pryč, z původní party Limberskému zbylo po boku už jen pár spolubojovníků, ale k tomu, aby udržovali onen svéráz plzeňské kabiny, kde si za Vrby mohli dovolit prakticky cokoli (dokonce si snad do ní jednou měli objednat i striptérku), to stačí bohatě.

Jenže výsledky, zejména ty mezinárodní, už tak úžasné jako dříve nejsou. Trenéři, co přišli po Vrbovi, nejsou zatíženi nostalgií a logicky vyžadují, aby hráči plně akceptovali jejich autoritu tak, jak je to všude jinde standardem - a tady pak logicky v konfrontaci se zažitými manýrami Limberského starousedlíků vznikají třecí plochy.

Třiatřicetileté přerostlé dítě dospět odmítá

Právě proto, aby se přestalo popíjet po zápasech, zavedli v Plzni společné nocování na hotelu, které teď Limberský porušil. Upřímně, celá ta historka jako by pasovala do nějakého seriálu pro děti, o rozverných teenagerech, co utíkají za svody světa odněkud z internátu.

Jenže Davidu Limberskému je 33 let, má dvě děti - a stejně se pořád chová jak přerostlé dítě. Jiný už nebude. V Plzni to vědí a je na vedení klubu, jak dlouho jej ještě nechají "vytvářet v kabině její specifickou atmosféru". Jiný by ovšem řekl: Narušovat morálku a řád.

Pokud by se měl do Plzně opravdu vrátit Pavel Vrba, nejspíš by Limberský radostně zavýskl, protože bývalý trenér má pro něj ještě mnohem větší slabost než šéfové Viktorie Tomáš Paclík s Adolfem Šádkem dohromady.

V čerstvé paměti jsou scény, které Vrba předváděl coby reprezentační trenér, protože mu prostě bylo zatěžko zkritizovat Limberského za to, že opilý naboural a ještě měl (navíc neúspěšně) utíkat policistům. Jednu pozastavenou nominaci do národního týmu to Limberského stálo - ale Vrbovi ji tehdy pod tlakem veřejnosti patrně nadiktoval předseda asociace Miroslav Pelta, což mu ostatně Vrba také jen tak nezapomene.

Na Euru 2016 pak vybouchli vlastně oba, jak Vrba coby trenér týmu, co vypadl už ve skupině, tak Limberský jako hráč, zařazený časopisem FourFourTwo potupně do výběru nejslabších plejerů šampionátu. Po turnaji každopádně oba dva řekli národnímu týmu: Adieu.

Potkají se znovu v Plzni? A co z toho vzejde? Vyčkejme, dpovědi na tyhle otázky teprve přijdou.

Facebooková stránka autora: Luděk Mádl - Aktuálně.cz

autor: Luděk Mádl | před 58 minutami

Související články