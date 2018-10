Vyčistilo se klima, říká útočník Schick o náladě ve fotbalové reprezentaci

před 55 minutami

Patrik Schick věří, že mu případný dobrý výkon v národním mužstvu pomůže k většímu vytížení i v AS Řím.

Praha - Podle útočníka Patrika Schicka se po změně trenéra v české fotbalové reprezentaci trochu vyčistilo klima. Na druhou stranu si je ale vědom toho, že za poslední nezdary nenese odpovědnost pouze kouč Karel Jarolím, ale také hráči. Útočník AS Řím se těší na sobotní utkání Ligy národů na půdě bývalého federálního partnera Slovenska, proti němuž by si zahrál poprvé v kariéře.

"Samozřejmě přišel nový trenér, ale sami všichni víme, že to není jen o trenérovi. Není to tak, že se vymění trenér, najednou vše bude jinak a my začneme vyhrávat," řekl Schick, který se s reprezentací chystá na nadcházející zápasy Ligy národů na Slovensku a na Ukrajině.

Mužstvo poprvé povede kouč Jaroslav Šilhavý, který v září nahradil Jarolíma. "Myslím, že se trošku vyčistilo klima, je to trošku uvolněnější, než co byly minulé srazy. Ale je to z velké části taky o nás," doplnil dvaadvacetiletý útočník.

Nového trenéra Šilhavého si pochvaluje. "Musím říct, že první dny byly hodně pozitivní. Doufám, že to takhle bude pokračovat i po zápase na Slovensku. Zatím za sebou máme dva tréninky. Zvykáme si na nějaké nové věci, věřím, že si to sedne a ukážeme to v sobotu na hřišti. Minulé zápasy jsme nebyli úplně silní v kombinaci a na balonu, v tomhle by teď mohla být viditelná změna," řekl Schick.

Proti Slovensku si ještě v reprezentaci nezahrál ani v mládežnických kategoriích. "Samozřejmě víme, co je to za zápas. Myslím, že to bude mít zvláštní náboj. Kdybych hrál, byl by to můj první zápas proti Slovensku, těším se na to," uvedl. "Myslím, že máme podobné hráče jako Slováci, i našich hráčů je docela dost v zahraničí. Zápas podle mě nemá favorita," dodal Schick.

Z dřívějšího působení v Sampdorii Janov se zná se slovenským obráncem Milanem Škriniarem. "A hrál jsem proti Hamšíkovi, takže tyhle dva znám trošku víc. Se Škriniarem jsme občas v kontaktu, hecování zatím ještě nebylo, to asi až v tunelu před zápasem," usmál se Schick.

V posledních třech zápasech odehrál za AS Řím pouze 17 minut v Lize mistrů proti Plzni, kterou italský favorit doma deklasoval 5:0. "Bavili jsme se s kluky už po zápase. Nemělo moc cenu je nějakým způsobem ještě víc popichovat. Výsledek 5:0 je krutý, ale musím říct, že i oni měli ze začátku své šance. Kdyby dali gól a třeba srovnali na 1:1, zápas mohl být trošku jiný. Ale 5:0 vypadá docela blbě," řekl Schick.

V reprezentaci by si mohl dobrým výkonem říci o větší vytížení v AS Řím. "Samozřejmě je to další možnost se nějakým způsobem připomenout. Moje motivace tady v reprezentaci je vždy velká, zase se nějakým způsobem ukázat a pomoci týmu. Chtěl bych být v reprezentaci pořád," dodal Schick, který si v národním týmu při prohře 1:2 s Ukrajinou před více než měsícem připsal svůj zatím poslední soutěžní gól.