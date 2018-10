Nemá cenu hledat spasitele. Český tým je lepší, než ukazují výsledky, říká Dočkal

před 1 hodinou

Špatné výsledky národního týmu? Bylo to dáno momentálním rozpoložením, háje své spoluhráče z reprezentace Bořek Dočkal.

Praha - Záložník Bořek Dočkal je přesvědčený, že současná česká reprezentace je silnější, než ukazují poslední výsledky. Podle třicetiletého fotbalisty Philadelphie jsou hráči kvalitou srovnatelní, ale oproti předchozím výběrům jim chybí větší zkušenosti.

Český tým v září nejprve v úvodním utkání Ligy národů prohrál 1:2 s Ukrajinou a poté v přípravě utrpěl rekordní debakl 1:5 s Ruskem. Po utkání v Moskvě hráči mluvili o tom, že jde o realitu českého fotbalu, ale Dočkal s tím nesouhlasí. "Bylo to dané momentálním rozpoložením, na kterém se projevily i předchozí zápasy. Byl to obraz pohody Ruska a nepohody českého týmu," řekl dnes novinářům Dočkal.

"Když se podívám na roky, kdy jsme v kvalifikaci porazili Holandsko a Turecko, a kouknu na jednotlivé posty, tak nemám pocit, že bychom šli kvalitou výrazně dolů," uvedl. "Možná jsme byli zkušenější a měli jsme pár pilířů a výraznějších osobností, o které se dalo opírat. Ale nemyslím si, že bychom se teď měli bát soupeřů, jako jsou Rusko a Ukrajina," dodal.

Podle Dočkala sice současné reprezentaci chybí výrazní lídři, ty by však mělo jít nahradit. "Nemá cenu se dívat patnáct let nazpátek, jaké jsme tehdy měli hráče a kde hráli. Navíc někdo může hrát deset let za Real Madrid, ale když to v sobě nemá, tak z něj stejně nikdy lídr nebude," uvedl.

"Nemá cenu ani hledat spasitele, který to na sebe vezme. Každý, kdo bude na hřišti, to musí hledat v sobě. Musí hrát deset lidí, kterým na tom bude záležet a budou to v sobě hledat. A když to v sobě někdo mít nebude, tak alespoň musí pro tým dát to málo, co v sobě má," prohlásil.

Dočkal se před měsícem ze zápasů s Ukrajinou a Ruskem omluvil kvůli zranění. Nepovedená utkání nakonec stály místo trenéra Karla Jarolíma, kterého nahradil Jaroslav Šilhavý. "Vůči minulému i současnému trenérovi by nebylo fér něco srovnávat," řekl Dočkal.

Novému trenérovi se záložník Philadelphie hlásil jako nejlepší nahrávač zámořské soutěže MLS, ve které zatím zaznamenal 17 přihrávek. "Sezona mohla být lepší ve spoustě ohledů. Ale ještě nás čeká další část, takže může být úspěšnější než doteď," uvedl Dočkal, jehož tým si o víkendu zajistil účast v play off.

Přestože fotbal v Americe zdaleka není nejpopulárnější sport, tak si Dočkal zahrál zápasy, jaké podle vlastních slov dosud nezažil. "Hráli jsme v Atlantě a tam bylo padesát tisíc lidí. Nebo v Portlandu a Seattlu chodí pravidelně třicet, čtyřicet tisíc," prohlásil. "Říká se, že v Americe fanoušci chodí na popcorn, ale tady bylo vyloženě fotbalové prostředí."

A co ještě Dočkala překvapilo? "Když se díváme na americké filmy, tak si říkáme, že některé věci přehánějí, že takhle by to ve skutečnosti nebylo. Ale oni takhle přehnaně reagují a žijí. Proto se jim líbí Zlatan Ibrahimovic," připomněl prostořekého útočníka Los Angeles Galaxy.

"Oni potřebují člověka, co jim bude vykládat jako by nesmysly. Jim se to líbí, takže byl pozván do všech velkých show," uvedl Dočkal.

"Navíc přijde jeho první zápas a povedou se mu věci, co někteří nedokážou za kariéru. Pak ho čeká gól číslo 500 a on ho dá takovým stylem," zmínil Ibrahimovicův spektakulární gól v premiéře proti FC Los Angeles a nedávný "karatistický" zásah proti Torontu.