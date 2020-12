Video: Prostě jsem chtěl dávat góly. Legenda Baníku Václav Daněk slaví 60

Člen Klubu ligových kanonýrů a dvojnásobný mistr republiky Václav Daněk slaví šedesátiny. Podívejte se na dokument, který s ním natočil Baník Ostrava.

Daněk, který se narodil 22. prosince 1960, patřil od konce 70. let k oporám Baníku Ostrava a prosadil se také v československé reprezentaci. Jako hráč si na sklonku kariéry vyzkoušel také rakouskou a italskou ligu. Po skončení aktivní dráhy byl asistentem v Karviné a Baníku Ostrava, jako hlavní trenér působil mimo jiné ve Vítkovicích nebo ve slovenské Banské Bystrici.

Většinu své kariéry spojil Daněk s Baníkem, za který hrál už v mládežnických kategoriích a poté v letech v 1979 až 1983 a 1985 až 1989 v A-mužstvu. S ostravským klubem se také stal dvakrát mistrem republiky (1980 a 1981). Jediným dalším čs. týmem, jehož dres oblékal, byla Dukla Praha, kde strávil dvouletou vojenskou službu. V československé lize nastřílel celkem 110 gólů, 98 za Baník a 12 za Duklu Praha, v roce 1987 se stal nejlepším střelcem ligy.

V československé reprezentaci si Daněk odbyl premiéru v přátelském zápase 14. dubna 1982 proti domácímu Německu (prohra 1:2). Poslední zápas sehrál v kvalifikaci na ME 1992 v Olomouci proti Albánii 16. října 1991 (výhra 2:1). Nejúspěšnější zápas sehrál 14. listopadu 1990 ve stejné kvalifikaci pro Španělsku, kdy československá reprezentace vyhrála 3:2 a on se podílel na vítězství dvěma góly. Za reprezentaci odehrál v letech 1982 až 1991 celkem 22 zápasů a vstřelil v nich devět gólů.

Po roce 1989 odešel do Rakouska, kde hrál za FC Tirol Innsbruck, pak si vyzkoušel ligu ve Francii za Le Havre, aby se znovu vrátil do Innsbrucku. Celkem má započítáno 161 ligových gólů. Dvakrát se stal nejlepším střelcem rakouské ligy (1991, 1993), v roce 1991 navíc získal bronzovou kopačku pro třetího nejlepšího střelce v Evropě. Na jeho fotbalovou dráhu se pokusil navázat syn Jan, otcovy slávy ale nedosáhl, skoro celou hráčskou kariéru strávil v nižších soutěžích.

"Já jsem góly dával vždycky. Mě na fotbale ani nic jiného nezajímalo. Spousta kluků říká, že by vyměnili góly a individuální ceny za to, kdybychom jako mužstvo uspěli. To je samozřejmě pravda. Ale pro mě bylo strašně důležité ten gól dát a já jsem byl spokojený i když jsme prohráli a já jsem dal gól. A myslím si, že je to u každého, akorát by to nikdo takhle neřekl. Já to říkám, protože je to pravda," říká Daněk v dokumentu, který v den jeho výročí zveřejnil na svém Youtube účtu jeho mateřský Baník Ostrava. Podívat se na něj můžete v záhlaví tohoto článku.