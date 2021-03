Stojím za Kúdelou, říká Šilhavý. Estonskými náhradníky se nenechá zmást

Trenér Jaroslav Šilhavý si je vědom, že pokud chtějí fotbaloví reprezentanti v kvalifikaci mistrovství světa bojovat o postup, potřebují středeční úvodní zápas skupiny s Estonskem vyhrát. Přestože soupeři kvůli koronavirové karanténě vypadla těsně před utkáním polovina původního kádru, český kouč zůstává obezřetný.

"Nechtěl bych podceňovat mužstvo Estonska, máme k němu respekt. Ale pokud se chceme poprat o postup na mistrovství světa, musíme tady prostě vyhrát," řekl Šilhavý na tiskové konferenci v polském Lublinu, kde se utkání odehraje kvůli zpřísněným opatřením proti koronaviru v Estonsku.

Neutrální hřiště vzhledem k tomu, že do hlediště nemohou kvůli covidu-19 fanoušci, nepovažuje za výhodu. "Myslím, že to je jedno. Bez diváků je to samozřejmě škoda. Ale jsme rádi, že vůbec můžeme fungovat, hrát a že fanoušci nás mohou povzbuzovat aspoň přes televizi," uvedl Šilhavý.

Estonci kvůli pozitivnímu případu koronaviru v týmu a kontaktu hráčů s nakaženým museli na poslední chvíli výrazně změnit nominaci. Z původního kádru vypadli prakticky všichni legionáři a bylo povoláno deset jiných hráčů. Šilhavý to ale jako výhodu nebere.

"Samozřejmě pro soupeře to není příjemné. My s tím máme zkušenosti z podzimu. Víme, jaké to je. Ale pro nás se nic nemění. Nechceme se tím nechat rozhodit, koncentrujeme se na sebe. Přijeli jsme předvést kvalitní výkon, potvrdit roli favorita a odvézt si tři body," řekl Šilhavý.

Nemyslí si, že by Estonci v pozměněné sestavě měli být výrazně slabší než obvykle. "Samozřejmě z pohledu analýzy soupeře je to složitější, protože se (v lednu) vyměnil trenér, teď do toho zasáhla pandemie a je tam zase jiný trenér. Takže se to zase trochu změnilo, i když ti důležití hráči v týmu jsou. Tým nedostává moc branek, hraje disciplinovaně, takticky. Mají nebezpečné hráče nahoře Sappinena a Vassiljeva, ti na mně zanechali asi největší dojem. A ti tu jsou," uvedl Šilhavý.

"Nechceme se nechat zmást tím, že bychom hráli proti náhradníkům nebo slabým hráčům. Když jsme my museli nasadit v Olomouci náhradní tým, předvedli kluci proti Skotsku skvělý výkon a bojovali o vítězství," připomněl Šilhavý zářijový zápas.

Český celek si v samostatné historii dosud zahrál na světovém šampionátu jen jednou, v roce 2006. V evropské části kvalifikace postoupí na turnaj do Kataru v příštím roce pouze vítězové skupin, týmy na druhých místech čeká play off stejně jako dvě mužstva z Ligy národů. Českými soupeři vedle Estonska budou Belgie, Wales a Bělorusko.

"Největší favorit je Belgie, to je jasné. Jestliže chceme postoupit, musíme se poprat i s tou šancí, že bychom mohli Belgii v Praze v druhém zápase překvapit. Nebo z druhého místa a baráže tam taky vede cesta. Věřím, že ať to bude tak nebo tak, budeme až do konce ve hře," řekl kouč.

Jeho tým v sobotu přivítá Belgii a příští úterý se představí ve Walesu. "Zatím ještě neplánujeme, kdo bude hrát proti jakému soupeři. Samozřejmě, budu tam vynucené změny, protože kluci z Německa mohou hrát jen první zápas. Budeme se rozhodovat podle toho, v jakém rozpoložení budeme. Může nastat varianta, že po zápase s Estonskem ještě někoho povoláme. Uvidíme podle zdravotního stavu, někteří hráči měli drobné šrámy," řekl Šilhavý.

Připraven nastoupit je zadák Ondřej Kúdela ze Slavie, který od čtvrteční odvety Evropské ligy v Glasgowě čelí obvinění od protihráče z rasismu. Zadák Pražanů nařčení odmítá. "S Ondrou jsem mluvil, stojím za ním. Je plně soustředěný na reprezentační povinnosti. Je dostatečně zkušený, že to zvládne," dodal Šilhavý.