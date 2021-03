"Rasismu říkáme jasné ne!" Slávisté včetně obviněného Kúdely vystoupili ve videu

Fotbalisté Slavie vystoupili proti rasismu. Všichni hráči včetně trenéra Jindřicha Trpišovského ve speciálním videu odmítli jakékoli rasistické projevy a kapitán Jan Bořil zdůraznil, že červenobílí jsou multikulturním mužstvem s 11 národnostmi.

Během čtvrteční odvety osmifinále Evropské ligy v Glasgow obvinil záložník Rangers Glen Kamara slávistu Ondřeje Kúdelu z rasistické urážky, český hráč ale nařčení ostře odmítl stejně pražský klub.

"Rasismus nepatří do fotbalu ani do společnosti, nesmí mít místo nikde v našich životech. Jakékoli jeho formy jsou nepřijatelné. My jsme Slavia, tým hráčů z 11 zemí a tří kontinentů, a říkáme rasismu jasné ne," uvedl Bořil ve videu.

V něm postupně rasismus odmítli všichni hráči A-týmu včetně Kúdely i zraněného brankáře Ondřeje Koláře, jemuž útočník Rangers Kemar Roofe způsobil ve čtvrtečním duelu brutálním zákrokem po hodině hry zlomeninu v obličeji.

Pražané zveřejnili video v mezinárodní den za odstranění rasové diskriminace. Zřejmě je i reakcí na události z odvety ve Skotsku, kterou slávisté vyhráli 2:0 a postoupili do čtvrtfinále Evropské ligy.

V 87. minutě Kúdela po jednom z řady nesportovních zákroků domácích, kteří v oslabení o dva vyloučené hráče viditelně neunesli vývoj utkání, přiběhl ke Kamarovi a cosi mu pošeptal. Finský záložník tmavé pleti tvrdí, že mu český obránce v angličtině řekl, že je "z…aná opice". To však Kúdela popřel. Ke Kamarovi prý pronesl, že je "z…aný chlápek".

Ruku přiloženou na ústa slávista vysvětlil tím, že tak běžně komunikuje na hřišti se spoluhráči a trenéry, a to i z taktických důvodů. Pohyb pak podle něj člověk udělá automaticky.

Roztržka pokračovala po zápase. Domácí nechtěli vpustit Pražany do kabin a Kamara podle červenobílých Kúdelu zbil pěstmi v útrobách stadionu při setkání obou hráčů a trenérů, které zorganizovala UEFA. Slavia podala kvůli napadení trestní oznámení prostřednictvím českého velvyslanectví ve Velké Británii a jako svědka uvedla i trenéra Rangers Stevena Gerrarda. UEFA podle Pražanů scénu zdokumentovala v zápise o utkání.