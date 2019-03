Souboj s Anglií začal debaklem. Mladíci dostali v kvalifikaci od soupeře čtyři góly

před 1 hodinou

Dva dny před vstupem české fotbalové reprezentace do kvalifikace o postup na EURO 2020 na půdě Anglie se v boji o postup na kontinentální šampionát utkaly výběry hráčů do 19 let. A Češi na úvod elitní fáze kvalifikace prohráli v Anglii 1:4.

Svěřenci trenéra Jana Suchopárka sice brzy vedli po trefě Jakuba Selnara, ale favorit poté čtyřmi góly skóre otočil. Domácí navíc těsně před pauzou neproměnili penaltu. Devatenáctka si prohrou výrazně zkomplikovala boj o postup na závěrečný turnaj v Arménii, kam se dostanou pouze vítězové kvalifikačních skupin. Čeští mladíci v sobotu změří síly s Dánskem a skupinu zakončí utkáním proti Řecku. Lépe se vedlo českým fotbalistům do 17 let. Ti vstoupili do elitní fáze kvalifikace o postup na mistrovství Evropy výhrou 1:0 nad Izraelem. Zápas v Nizozemsku rozhodl ve 33. minutě jediným gólem kapitán Adam Hložek z pražské Sparty. Sedmnáctka se výhrou přiblížila k postupu na šampionát v Irsku, kam projdou vítězové kvalifikačních skupin a sedm týmů z druhých míst. Svěřenci trenéra Václava Kotala v dalším utkání nastoupí v sobotu proti Severnímu Irsku a skupinu zakončí soubojem s domácím Nizozemskem. Závěrečná část kvalifikace o postup na mistrovství Evropy fotbalistů do 19 let: Anglie - Česko 4:1 (1:1) Branky: 11. a 56. Saka, 49. Gallagher, 85. Loader - 10. Selnar. Sestava Česka: Kovář - Fukala, Heidenreich, Zima, Šnajdr (46. Konopásek) - Slaměna (73. Solil), Krunert (46. Macháček) - Hönig, Šulc, Selnar (67. Hezoučký) - Kepl (80. Zlatohlávek). Trenér: Suchopárek. Závěrečná fáze kvalifikace o postup na mistrovství Evropy fotbalistů do 17 let v Nizozemsku: Česko - Izrael 1:0 (1:0) Branka: 33. Hložek. Sestava Česka: Horníček - Koželuh, Starý, Hellebrand, Kůrka - Hroník (90. Matys), Hájek - Hložek, Ritter, Šíp (68. Pech) - Svoboda (85. Toula). Trenér: Kotal.

autor: ČTK | před 1 hodinou