Kalas zranění nevyléčil a proti Estoncům nebude k dispozici. Zůstali tři stopeři

Britská královna Alžběta II. se ze zdravotních důvodů nezúčastní nedělní tradiční ceremonie k uctění vojáků padlých ve světových válkách. Oznámil to Buckinghamský palác, podle něhož má panovnice problémy se zády. Pětadevadesátiletá Alžběta II. měla přihlížet tradiční pietě u symbolického hrobu neznámého vojína Kenotafu v centru Londýna a je zklamaná, že se tak nestane. Šlo by o první veřejnou akci, jíž by se zúčastnila od své říjnové hospitalizace.

Britská agentura PA s odvoláním na nejmenované zdroje uvedla, že problém s páteří se u královny vyskytl teprve nedávno. Nyní vyvstaly obavy, že příjezd automobilem a stání při vzpomínkové akci by ohrozily její uzdravování. Ceremonii měla přihlížet z balkonu nedalekého ministerstva zahraničí. Královna zůstává na hradě Windsor nedaleko Londýna.

Zrušení účasti na akci podle pozorovatelů může posílit obavy o zdraví britské panovnice. Po říjnovém krátkém pobytu v nemocnici ji lékaři nařídili několik dnů klidu. Listopadová vzpomínka na padlé britské vojáky však patří k nejdůležitějším termínům v kalendáři královny a členů královské rodiny.

Slavnost Remembrance Sunday připadá vždy na první neděli po výročí konce 1. světové války z 11. listopadu 1918. Královská rodina při té příležitosti pokládá věnce u Kenotafu, který je ústředním vzpomínkovým místem. Za královnu tento úkol v minulých letech převzal její syn princ Charles (73).

Zdroj z Buckinghamského paláce podle agentury Reuters uvedl, že problém se zády nesouvisí s blíže nespecifikovaným neduhem, který vedl k říjnové hospitalizaci a následnému dvoutýdennímu klidu. Podle zdroje jde nešťastnou shodu náhod. Královna prý doufá, že bude moci příští týden pokračovat v plnění naplánovaných lehčích oficiálních povinností.