Francouzská kanonáda poslala Čechy do play off o mistrovství světa

Čeští fotbalisté získali definitivu účasti v březnovém play off o postup na mistrovství světa v příštím roce. Po dnešní kvalifikační výhře Francie nad Kazachstánem 8:0 mají svěřenci trenéra Jaroslava Šilhavého jistotu, že do baráže projdou nejhůře coby jeden ze dvou vítězů skupin Ligy národů.

Po dnešní kvalifikační výhře Francie nad Kazachstánem 8:0 mají svěřenci trenéra Jaroslava Šilhavého jistotu, že do baráže projdou nejhůře coby jeden ze dvou vítězů skupin Ligy národů. | Foto: Reuters

Přímo na šampionát v Kataru postupují pouze první celky z kvalifikačních skupin, týmy na druhých místech čeká play off. Do něj se dostanou ještě dva nejlepší vítězové skupin Ligy národů, kteří v kvalifikaci neuspějí.

Češi po dnešním vítězství Walesu nad Bělorusem 5:1 klesli ve skupině E před úterním závěrečným zápasem s Estonskem na třetí místo, o play off ale už nepřijdou. Díky loňskému prvenství ve skupině B2 Ligy národů by se dostali mezi dva postupující do baráže.

Šilhavého svěřenci stále ještě mohou v kvalifikaci obsadit druhou příčku, potřebují však v úterý nejen porazit Estonsko, ale zároveň doufat, že Wales prohraje s již jistým vítězem skupiny Belgií. V případě bodové rovnosti ve světové kvalifikaci rozhoduje skóre, nikoliv bilance ve vzájemných zápasů, jak je běžné v soutěžích UEFA. Velšané mají po dnešní vysoké výhře aktuálně o dva góly lepší rozdíl ve skóre než český celek.

Šilhavého výběr byl v pořadí vítězů Ligy národů na sedmé pozici za Francií, Belgií, Itálií a Španělskem coby nejlepšími z Ligy A a Walesem a Rakouskem z Ligy B. Po výhře Francie už je jasné, že minimálně pět z těchto šesti celků skončí v kvalifikaci nejhůře na druhém místě. Velšané by byli druzí v případě třetí příčky českého týmu ve skupině E.

Druhá pozice může být pro play off výhodnější. Šestice nejlepších týmů totiž bude nasazená a odehraje semifinále baráže na domácí půdě. Český by mohl v případě konečného umístění na druhé příčce získat maximálně 14 bodů, což by podle aktuálního vývoje pro nasazení spíše nestačilo.

Los play off se uskuteční 26. listopadu. Dvanáctka mužstev bude rozdělena do tří "pavouků" pro čtyřech týmech, které se vyřazovacím systémem utkají v semifinále a finále. Celkem tak vzejdou zbylí tři evropští účastníci světového šampionátu. Hrát se bude vždy jen na jedno utkání a zatímco v semifinále budou mít výhodu domácího prostředí nasazené celky, pořadatele finále určí los. Play off se uskuteční na konci března.

Belgie a Francie si zajistily MS

Belgičané dnes porazili Estonsko 3:1, vyhráli "českou" skupinu E a zajistili si účast na šampionátu v Kataru. Postup si dnes vybojovali také Francouzi. Obhájci zlata i díky čtyřem gólům Kyliana Mbappého rozdrtili Kazachstán 8:0 a před závěrečným kolem ovládli skupinu D.

Mistrovství světa po dnešku zná šest z 32 účastníků. Už dříve v kvalifikaci uspěly Německo, Dánsko a Brazílie, které doplnily hostitele Katar. Závěrečný turnaj se bude hrát příští rok od 21. listopadu do 18. prosince.

V belgickém útoku zraněného Lukakua zastoupil Benteke, jenž v 11. minutě otevřel skóre a v 53. minutě připravil druhou branku pro Carrasca. Estonci ale ještě utkání v Bruselu zdramatizovali a v 70. minutě, kdy už byl na hřišti i karvinský záložník Sinjavskij, snížil další náhradník Sorga.

Krátce nato však domácímu favoritovi vrátil dvoubrankový náskok střídající Thorgan Hazard. Belgická reprezentace v kvalifikaci vyhrála šest ze sedmi duelů a na světovém šampionátu se představí počtrnácté.

Mbappému na premiérový hattrick v národním týmu stačilo 26 minut prvního poločasu. Po změně stran v Paříži přidal dvě branky Benzema, jednu Rabiot a další Griezmann z pokutového kopu.

Debakl Kazachstánu v 87. minutě dokonal Mbappé. Dvaadvacetiletý útočník Paris St. Germain se stal prvním francouzským autorem čtyř gólů v soutěžním zápase od roku 1958, kdy to dokázal Just Fontaine na MS v duelu o třetí místo proti Západnímu Německu (6:3). Francouzi si na světovém šampionátu zahrají pošestnácté, zlato získali v letech 1998 a 2018.

Wales porazil Bělorusko 5:1 a před závěrečným kolem vystřídal Česko na druhé příčce skupiny E. Velšané roli favorita v Cardiffu potvrdili už v úvodní dvacetiminutovce, kdy běloruského brankáře Černika překonali Ramsey a Neco Williams. Po změně stran se prosadil znovu Ramsey z penalty a Ben Davies. Na Koncevojovo snížení ještě v závěru odpověděl Connor Roberts.

Nizozemcům naopak dnes možnost přímého postupu unikla, protože v Černé Hoře ztratili dvoubrankový náskok, který jim zařídil Depay, a remizovali 2:2. Domácí Vukotič a Vujnovič v Podgorici skórovali v 82. a 86. minutě. "Oranje" vedou tabulku skupiny G o dva body před Tureckem.

Kvalifikace mistrovství světa 2022 ve fotbale:

Skupina D:

Zenica: Bosna a Hercegovina - Finsko 1:3 (0:1)

Branky: 69. Menalo - 29. Forss, 51. Lod, 73. O'Shaughnessy. ČK: 37. Raitala (Finsko).

Paříž: Francie - Kazachstán 8:0 (3:0)

Branky: 6., 12., 32. a 87. Mbappé, 55. a 59. Benzema, 75. Rabiot, 84. Griezmann z pen.

Tabulka:

1. Francie 7 4 3 0 16:3 15 2. Finsko 7 3 2 2 10:8 11 3. Ukrajina 7 1 6 0 9:8 9 4. Bosna a Hercegovina 7 1 4 2 9:10 7 5. Kazachstán 8 0 3 5 5:20 3

Skupina E:

Cardiff: Wales - Bělorusko 5:1 (2:0)

Branky: 3. a 50. z pen. Ramsey, 20. N. Williams, 77. B. Davies, 89. C. Roberts - 87. Koncevoj.

Sestavy:

Wales: Ward (90.+1 Hennessey) - C. Roberts, B. Davies, Rodon, N. Williams - Ampadu, Ramsey (71. Morrell), Allen, James (76. Roberts) - Bale (46. Johnson), Wilson. Trenér: Page.

Bělorusko: Černik - Zolotov (71. Juzepčuk), Švjacov, Naumov, Judenkov (82. Koncevoj) - Pečenin, Seljava, Jablonskij, Klimovič (70. Ebong) - Seďko (60. Antilevskij), Lisakovič (82. Bachar). Trenér: Kondratijev.

Brusel: Belgie - Estonsko 3:1 (1:0)

Branky: 11. Benteke, 53. Carrasco, 74. T. Hazard - 70. Sorga.

Sestavy:

Belgie: Courtois - Castagne, Denayer, Vertonghen - Meunier (62. Saelemaekers), Witsel, Vanaken, Carrasco (71. Mertens) - De Bruyne (83. De Ketelaere), Benteke (83. Origi), E. Hazard (62. T. Hazard). Trenér: Martínez.

Estonsko: Igonen - Paskotši, Tamm, Mets - Teniste (79. Puri), Poom, Kreida, Vassiljev (79. Soomets), Ojamaa (59. Sinjavskij) - Zenjov (67. Sorga), Henri Anier (59. Sappinen). Trenér: Häberli.

Tabulka:

1. Belgie 7 6 1 0 24:5 19 2. Wales 7 4 2 1 13:8 14 3. ČR 7 3 2 2 12:9 11 4. Estonsko 7 1 1 5 9:19 4 5. Bělorusko 8 1 0 7 7:24 3

Skupina G:

Istanbul: Turecko - Gibraltar 6:0 (3:0)

Branky: 38. a 41. Dervisoglu, 11. Aktürkoglu, 65. Demiral, 81. Dursun, 84. Müldür. ČK: 22. Olivero (Gibraltar).

Oslo: Norsko - Lotyšsko 0:0

Podgorica: Černá Hora - Nizozemsko 2:2 (0:1)

Branky: 82. Vukotič, 86. Vujnovič - 25. z pen. a 54. Depay.

Tabulka: