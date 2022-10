Čechy v kvalifikaci o Euro 2024 čeká Lewandowski a spol. Zamíří i do Albánie

V Rakousku se konají prezidentské volby. Voliči v nich rozhodují, zda hlavou státu bude dalších šest let dosavadní prezident Alexander Van der Bellen. Podle předvolebních průzkumů je jasným favoritem, mohl by zvítězit už v prvním kole. Poslední volební místnosti se uzavřou v 17:00, krátce poté se čekají první prognózy. Předběžný výsledek by mohl být znám kolem 20:00.

První volební místnosti se otevřely již v 6:00, další se postupně přidávaly až do 8:00. Na většině míst budou moci voliči odevzdat svůj hlas do 16:00, ve Vídni a Innsbrucku budou moci hlasovat ještě o hodinu déle. Naopak ve spolkové zemi Vorarlbersko na západě Rakouska se volební místnosti uzavřou už ve 13:00.

Největším rivalem dosavadního prezidenta, 78letého Van der Bellena, který býval předsedou strany Zelených, je kandidát pravicově populistické Svobodné strany Rakouska (FPÖ), 60letý advokát Walter Rosenkranz. Hlas by mu podle předvolebních průzkumů dnes mohlo dát kolem 16 procent voličů.

"Přál bych si především pro Rakousko, aby už dnes bylo vše jasné. Pokud to zvládneme dnes, budu mít radost," řekl prezident Van der Bellen při odevzdání svého hlasu ve vídeňské volební místnosti.

Hlasovat může v prezidentských volbách zhruba 6,4 milionu Rakušanů starších 16 let. Případné druhé kolo prezidentských voleb je plánované na 6. listopadu. Podle agentury APA by mohlo až 852 tisíc oprávněných voličů, tedy zhruba 15 procent, hlasovat korespondenčně. Tyto hlasy se budou sčítat až v pondělí, a v předběžném výsledku, jehož zveřejnění se očekává kolem 20:00, tak nebudou tyto hlasy ještě započítány.