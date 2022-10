Sparta v Brně vyrovnala výkon Slavie, Hradec dal Teplicím tři góly v oslabení

Sparta v 11. kole Fortuna:Ligy zvítězila v Brně 4:0. Hradec Králové i přes oslabení porazil Teplice 4:1 a Jablonec prohrál v Pardubicích 0:1.

Pražané natáhli sérii neporazitelnosti v lize na 10 utkání a upevnili si třetí místo v neúplné tabulce. Brněnský nováček nejvyšší soutěže doma počtvrté za sebou nevyhrál, z toho potřetí nebodoval. Debakl 0:4 utrpěla Zbrojovka na konci srpna i se Slavií.

"Jsem spokojen s výsledkem, se čtyřmi vstřelenými góly a čistým kontem. Ve Spartě jsou zápasy vždy o vítězství. Byly tam ale i fáze, hlavně v první části druhého poločasu, kdy jsme ztratili kontrolu nad utkáním. Odjíždíme ale s pozitivním hodnocením a v nastavení, že další věci půjdou správným směrem," řekl na tiskové konference dánský trenér Pražanů Brian Priske.

Sparta, která sehrála jubilejní 900. zápas v české lize, vedle indisponovaných Čelůstky, Haraslína, Fortelného a Peška postrádala i potrestaného útočníka Čvančaru a nastoupila na hrotu jen s Kuchtou. Na stoperu poprvé v ligovém ročníku dostal příležitost Vitík. Zbrojovka nemohla zařadit do sestavy Součka, který hostuje v Brně z Letné.

Hosté měli převahu, ale v úvodu se do šancí nedostávali a otevřít skóre mohla ve 27. minutě Zbrojovka. Ševčík vyslal za obranu Hladíka, jemuž ale před zakončením ve vápně levačkou skočil balon a střela zamířila vedle tyče.

V 31. minutě sice po souboji Granečného s Wiesnerem v šestnáctce hra pokračovala, ale poté se sudí Hocek po zásahu videorozhodčího podíval na opakovaný záznam a nařídil pokutový kop. Kapitán Sparty a brněnský odchovanec Krejčí mladší proměnil penaltu střelou k pravé tyči, zatímco Berkovec zvolil druhou stranu.

Po gólu se gestem omluvil brněnským fanouškům. "Na penaltu je nás určených víc. Vzal jsem si to já a jsem rád, že jsem proměnil. Něco jsem tu zažil, vychovali mě tu. Byla ve mně radost z gólu, zároveň jsem ale chtěl emoce držet, abych někoho nenaštval," uvedl Krejčí.

Ve 37. minutě videorozhodčí zkoumal pád Alliho ve vápně po souboji s Janktem, ale domácí se penalty nedočkali. Sparta těsně před pauzou dokázala zvýšit. Po Höjerově rohu hlavičkoval ve čtvrté minutě nastavení z pozice před malým vápnem Kuchta a vysokým obloučkem zamířil přesně na zadní tyč. Reprezentační útočník navázal na svůj první ligový gól v letenském dresu z minulého kola proti Hradci Králové.

"Zlomovým momentem bylo neproměněné sólo Hladíka za bezbrankového stavu a pak gól do šatny po rohu. Prohrávat po první půli 0:2 bylo kruté či mrzuté. Fotbal se hraje na góly, soupeř nás potrestal v produktivitě," uvedl brněnský trenér Richard Dostálek.

V 51. minutě poslal míč za Berkovce znovu Krejčí, ale branka neplatil pro předchozí faul Daňka. Další pasáž zápasu patřila Zbrojovce. Střídající Pachlopník vypíchl balon Krejčímu mladšímu, vysunul tak do šance Fouska, který ale ztroskotal na Kovářovi. Sparťanský brankář reflexivně vytěsnil i Řezníčkovu hlavičku.

Na druhé straně po brejku připravil Kuchta možnost Wiesnerovi, který však přestřelil. V 76. minutě nabídl Texl balon za malé vápno Řezníčkovi, ale jeho střelu zblokoval Vitík. Definitivní pojistku měl na noze Kuchta po dlouhém centru Zeleného, Berkovec však zasáhl. V 82. minutě se už prosadil Krejčí, který hlavou proměnil Sadílkův centr a skóroval podruhé v utkání.

Domácím poté při Minčevově šanci pomohlo břevno. První čisté konto ve čtvrtém utkání za Spartu Kovářovi nesebral Pachlopník, který po Nečasově centru z voleje přestřelil. Sparta byla produktivní a v desáté minutě nastavení se po Minčevově přihrávce trefil Kuchta, který dal svůj třetí gól za poslední dva zápasy. Pražané si připsali nejvyšší ligovou výhru od loňského prosince a vítězství 5:1 nad Bohemians 1905.

"Brno mělo šance na vstřelení gólu. Je to o tom, že stále hledáme cestu jak dominovat v zápasech celou dobu. Velký zápas odehrál Kuchta, korunoval svůj výkon góly," uvedl Priske. "Na úspěch bychom potřebovali podat výkon na hranici možností a to se nestalo. Hůl nad týmem nelámeme a věřím, že se prosadíme v dalších utkáních," dodal Dostálek.

Hradec zvítězil i v oslabení

Hradec Králové porazil navzdory hodinovému oslabení Teplice 4:1. Skóre v domácím azylu Východočechů v Mladé Boleslavi otevřel z penalty Jakub Rada, ve 42. minutě rovněž z pokutového kopu srovnal hostující Filip Žák.

"Votroci" hráli od 30. minuty bez vyloučeného Petra Rybičky, přesto po pauze v početní nevýhodě hned třikrát skórovali. První dva góly v ligové kariéře dal Adam Gabriel, premiérově v nejvyšší soutěži se trefil i střídající Ondřej Ševčík.

Hradec doma zvítězil potřetí v ligové sezoně, po čtyřech kolech naplno bodoval a posunul se na čtvrté místo neúplné tabulky. Severočeši po čtyřech zápasech nejvyšší soutěže prohráli a zůstali jedenáctí.

"Teprve to vstřebávám. Měli jsme soupeře na lopatě a ve finále jsme dostali čtyři góly. Jako trenéra mě může těšit, že jsme vypadali slušně na míči a kombinačně jsme Hradec přehráli, ale všichni budou hodnotit hlavně výsledek," řekl na tiskové konferenci trenér Severočechů Jiří Jarošík.

Teplický Tomáš Kučera po zápase upozornil na rasismus

Gratulace @FCHradec k vyhre, takovou miru rasismu jsem ale na stadionu dlouho nezazil. Nadavky typu negre, cmoude, bez jist banany, na zapase, kde je cca 500 lidi a vse je videt a slyset i ze hriste. A klub ci poradatel nic neresi... ostudny — Tomas Kucera (@kuceratomas27) October 8, 2022

Pardubice vyhrály po sedmi porážkách

Pardubice v domácím azylu v pražském Ďolíčku dnes porazily Jablonec 1:0. O jejich triumfu rozhodl v 71. minutě Michal Hlavatý.

Východočeši zvítězili v nejvyšší soutěži po sedmi porážkách za sebou a pod trenérem Radoslavem Kováčem na třetí pokus poprvé bodovali.

Pardubice po druhé výhře v sezoně zůstaly v neúplné tabulce poslední, ale přiblížily se patnáctému Zlínu na rozdíl dvou bodů. Jablonečtí nebodovali v lize po třech vítězstvích.

"Po porážce 1:5 v Teplicích byla reakce dobrá, tam nám to vůbec nevyšlo. Hlavně jsme rádi, že jsme to konečně uhráli s nulou. Máme tři body, takže pořád dýcháme. Jsem strašně šťastný za kluky a doufám, že jim to pomůže," řekl Kováč na tiskové konferenci.

11. kolo první fotbalové ligy:

Zbrojovka Brno - Sparta Praha 0:4 (0:2)

Branky: 33. z pen. a 82. Ladislav Krejčí II, 45.+4 a 90.+10 Kuchta. Rozhodčí: Hocek - Paták, Nádvorník - Franěk (video). ŽK: Řezníček, Alli - Daněk, Mejdr, Vitík. Diváci: 9588.

Sestavy:

Brno: Berkovec - Matejov, Endl, Šural (90.+3 Hlavica), Granečný (46. Hrabina) - Texl - Hladík (61. Falta), Fousek (71. Nečas), Ševčík (46. Pachlopník), Alli - Řezníček. Trenér: Dostálek.

Sparta: Kovář - Wiesner, Vitík, Sörensen (71. Zelený), Höjer - Pavelka, Ladislav Krejčí II - Jankto (61. Mejdr), Sadílek (87. Karabec), Daněk (71. Minčev) - Kuchta. Trenér: Priske.

FK Pardubice - FK Jablonec 1:0 (0:0)

Branka: 71. Hlavatý. Rozhodčí: Zelinka - Pochylý, Dohnálek. ŽK: Vacek, Chlumecký - Krob. Diváci: 629.

Sestavy:

Pardubice: Markovič - Kostka, Vlček, Hranáč, Chlumecký - Janošek (72. Tischler), Icha - Zahradníček (46. Sychra), Hlavatý (80. Vacek), Helešic (80. Kurka) - Černý (80. Lima). Trenér: Kováč.

Jablonec: Hanuš - Akpudje, Heidenreich, Krob (79. Šulc) - Cools, Považanec, Kratochvíl, Polidar - Chramosta, Jovovič - Sejk (79. Patrák). Trenér: Horejš.

FC Hradec Králové - FK Teplice 4:1 (1:1)

Branky: 54. a 88. Gabriel, 19. Rada z pen., 81. Ševčík - 42. Žák z pen. Rozhodčí: Szikszay - Volf, Arnošt - Orel (video). ŽK: Novotný - Křišťan, Gning. ČK: 30. Rybička (Hradec). Diváci: 816.

Sestavy:

Hradec: Reichl - Klíma, Čihák, Čech (46. Matěj Koubek) - Gabriel, Rada (90.+2 Dvořák), J. Kučera, Novotný (46. Harazim) - Rybička - Kubala (35. Ševčík), Vašulín (74. Trusa). Trenér: Miroslav Koubek.

Teplice: Mucha - Vondrášek, Knapík, Hybš - Hyčka (78. Vachoušek), T. Kučera, Jukl, Shejbal (40. Křišťan) - Trubač - Gning, Žák. Trenér: Jarošík.