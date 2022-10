Gruzínská gólová smršť. Válka ho vyhnala z Ruska, v Neapoli "Kvaradona" nadchnul

Chviča Kvaracchelia. Fotbaloví fanoušci v Evropě, a především v Neapoli, se učí vyslovovat jméno záložníka, který po přestupu z Gruzie svými výkony zcela uhranul. V italské Serii A střílí gól za gólem, už se trefil i v Lize mistrů a média nešetří s hvězdnými přirovnáními.

Pod Vesuvem jednadvacetiletého mladíka rychle překřtili na Kvaradonu, podle nejslavnějšího fotbalisty, který kdy v Neapoli hrál. Odvážné? Jistě, nicméně Kvaracchelia v osmi zápasech Serie A pětkrát skóroval, v úterý se poprvé střelecky prosadil i v Lize mistrů.

Přechod na nejvyšší evropskou úroveň zvládá neuvěřitelně plynule.

Hned svůj debut v italské soutěži okořenil gólem, ve druhém kole proti Monze pak vstřelil dvě branky. "A to je na něm stále vidět, že si až příliš připouští větší tlak. Až se od něj oprostí, teprve nám ukáže, jaký je to hráč," tvrdil tehdy neapolský trenér Luciano Spalletti.

Kvaracchelia jeho slova jen potvrzuje. Pokračuje v progresu a Neapol i díky jeho příspěvku bez porážky vede italskou ligu. A v Lize mistrů, tam doslova řádí. Přehrála Liverpool 4:1, ve Skotsku porazila Rangers 3:0 a naposled rozdrtila Ajax na jeho půdě 6:1.

Doma v Zakavkazsku si novou hvězdu hýčkají zase coby "gruzínského Messiho". Kvaracchelia vyniká rychlostí a skvělou míčovou technikou. Co se týče jeho idolů, v mládí měl ovšem blíže ke Cristianu Ronaldovi než k Lionelu Messimu.

Vynikající formu ukázal v poslední době také právě v národním dresu. Byl nejvýraznějším hráčem "céčka" v Lize národů, k postupu do skupiny B pomohl Gruzii pěti góly a třemi asistencemi. Reprezentace s ním už jedenáctkrát v řadě neprohrála.

Co na příběhu rodáka z Tbilisi udivuje nejvíce, to je rychlost jeho nástupu. "Rok jsem přesvědčoval kluby z francouzské ligy, aby ho vzaly. Pokusil se o to jediný. Teď už všechny předběhla Neapol," komentoval bývalý obránce Willy Sagnol, dnes trenér gruzínské reprezentace.

Kvaracchelia byl dosud trochu ukrytý v ruské lize. Od roku 2019 působil v Rubinu Kazaň, v 69 ligových zápasech vstřelil devět gólů. Jakmile letos v únoru ruský prezident Vladimir Putin rozpoutal válku na Ukrajině, rozhodl se Gruzínec ze soutěže odejít.

Zamířil domů do Gruzie, ale když v jedenácti utkáních za Dinamo Batumi osmkrát skóroval, bylo jasné, že tato úroveň dále není pro něj. A to po něm již sáhla Neapol.

Fanoušky modrého klubu zaujal už tím, že si jako vlastní představovací písničku vybral "Live is Life" od Opusu, kterou proslavil svou ikonickou rozcvičkou Diego Maradona v roce 1989.

"Maradona znamená pro Neapol všechno. Pokud mě s ním srovnávají, je to obrovská zodpovědnost. Já se mu nemohu ani přiblížit, ale pro klub udělám všechno, co bude v mých silách," prohlásil Kvaracchelia, mimo hřiště údajně spíše tichý a plachý člověk.

Je otázkou, jak dlouho v Neapoli vydrží. Velmi hlasitě se totiž mluví o zájmu největších evropských gigantů, jako jsou Real Madrid, Chelsea nebo Liverpool.

"Na takový krok je ale ještě brzy. Nevím, jestli Chviča dokáže hrát na takové úrovni celou sezonu, možná přijde pokles. Neapol je kvalitní mužstvo, potřeboval by tam zůstat rok nebo dva," hodnotil bývalý gruzínský reprezentant Lasha Salukvadze.

"Ale všechno je možné, i přesun do Realu. Trenér Carlo Ancelotti říkal, že se o Chviču zajímal už v sezoně 2018/19, kdy vedl právě Neapol," doplnil Salukvadze.

Nyní se Kvaracchelia soustředí na pokračování neapolské jízdy. V neděli bude jeho tým hájit vedení v Serii A na hřišti předposlední Cremony, ve středu ho v Lize mistrů čeká domácí odveta proti Ajaxu.