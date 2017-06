Janko Spartě určitě pomůže, manželka už mu dávala tipy na bydlení, říká Vaclík

před 1 hodinou

Reprezentační brankář Tomáš Vaclík dobře zná novou posilu Sparty Marca Janka. S Rakušanem totiž ještě donedávna seděl v kabině švýcarské Basileje.

Brusel - Příchod rakouského fotbalisty Marca Janka do Sparty považuje bývalý letenský brankář Tomáš Vaclík za dobrý krok klubového vedení. S vytáhlým útočníkem se dobře zná ze společného působení v Basileji. Proto nepochybuje, že pro Spartu bude posilou, která týmu pomůže.

"Za dva roky u nás dal asi 35 gólů a to nehrál všechny zápasy. Je to výborný kluk do kabiny, otevřený, komunikativní. Spartě určitě pomůže," řekl Vaclík novinářům při dnešním setkání během reprezentačního srazu. "Ve vápně je to zabiják. Když se mu dá kousek prostoru, tak zakončení má výborné. Hlavně levou nohou a hlavou," dodal.

Zkušený Rakušan je podle něj užitečný ve hře i jinak než střílením gólů. "Dá se o něj opřít i ve chvíli, kdy je tým pod tlakem. Umí podržet i těžký míč. Dokáže pomoc také při obranných standardkách. S tím měla Sparta v této sezoně problém. Takže je využitelný na obou stranách hřiště," popisoval Vaclík.

Ačkoli sám dlouho ve Spartě působil a stále tam má kontakty, v Jankově příchodu nehrál žádnou roli. "On mi o tom vůbec nic neříkal. Když se to v úterý oznámilo, tak jsem mu psal. Odpověděl mi, že mi o tom nic říct nemohl. Pak si spolu akorát psaly naše manželky. Jeho žena chtěla poradit ohledně bydlení v Praze. Tak jim moje žena dala nějaké tipy," dodala reprezentační jednička.