Začátek byl ustrašený, ale pak si to sedlo. Hráli jsme v tempu, pochvaloval si Jarolím

před 15 minutami

Čeští fotbalisté v Belgii ostudu neudělali. S domácím favoritem prohráli jen o gól a po ustrašeném začátku se prezentovali slušným výkonem. I tak samozřejmě kouč Karel Jarolím viděl na výkonu spoustu chyb.

Brusel - Po úvodním rozkoukávání dokázali čeští fotbalisté hrát hodinu s Belgií vyrovnanou partii, a i když v přípravě v Bruselu prohráli 1:2, trenéra Karla Jarolíma potěšilo, že se dokázali proti soupeři složenému z hráčů velkoklubů prosadit i v ofenzivě.

Přestože viděl hodně nedostatků, věří, že duel týmu pomůže před sobotním zápasem světové kvalifikace v Norsku. Rád by, aby si hráči přenesli zejména hru ve vysokém tempu, kterou museli proti Belgii praktikovat.

"Budu doufat, že si to tempo přenesou do soboty, budeme se o to snažit. Musíme se to naučit hrát. Někteří jsou na to zvyklí z klubů, tady je ale zase jiné seskupení. Začátek byl ustrašený. Postupem času si to ale sedlo," řekl Jarolím novinářům.

"Pak nám chybělo trochu štěstí, kdy tam Tomáš Souček trefil tyč. Byly tam i další zajímavé situace a kombinační akce. Věřím, že nám prospělo otestovat si hrát proti tak kvalitnímu soupeři. Navíc se hráči rozehráli po pauze," hledal pozitiva.

Na porážce ho nejvíce mrzelo to, že rozhodující gól padl po standardce. "To bychom si měli pohlídat lépe. Zvláště Fellainiho, který se prosazuje hlavně hlavou," uvedl Jarolím.

S hrou stoperů Tomáše Kalase a Jakuba Brabce byl spokojený napůl. "Neměli to vůbec jednoduché, protože belgičtí hroťáci jsou velmi silní a umí si pokrýt balon. Ten první inkasovaný gól jsme mohli vyřešit lépe, ale co jsem viděl jejich zápasy, tak tam dávali góly podobně. Samozřejmě vždy to jde odehrát lépe. Ve druhé půli už bylo od kluků i předskakování, tam už se mi to líbilo více," řekl český kouč.

Podobně hodnotil i hru útočníka Patrika Schicka, ze kterého roste v Itálii velká hvězda. Hovoří o tom i fakt, že jen kvůli němu do Belgie dorazilo hned pět italských novinářů.

"Začátek od něj nic moc, byly tam laciné ztráty. Ale pak ukázal, že kopat umí. Střídal lepší momenty s horšími. Teď jde o to, na jakou pozici ho dáme. Je zvyklý hrát na hrotu ve dvojici, kdy si zabíhá do pravé strany, kde mu to víc vyhovuje," řekl Jarolím.

Komplikací pro něj bylo, že navzdory původně domluvenému plánu nakonec nemohl v poločase protočit dvě jedenáctky. Kvůli pozdnímu nahlášení Belgie o vyšším počtu střídání mohly obě strany udělat jen šest změn.

"Dozvěděli jsme se to až dnes. Už jsme ale kvůli tomu nechtěli šachovat se základní sestavou. Každopádně nám to trochu naruší další program. Teď budeme muset na trénincích myslet, abychom některé hráče neutavili a na ty, co hráli 90 minut, musíme opatrně. V úterý to bude jen regenerace, ovlivní to i středeční trénink, kdy jsme už chtěli jet naplno taktiku na Norsko," litoval Jarolím.

Navíc mu do střídání zasáhlo i zranění brankáře Tomáše Vaclíka, který musel po půlhodině ze hřiště kvůli bolestivé srážce s Romeluem Lukakuem. "Zatím nevím, jak na tom bude. Měl něco s přitahovačem. Uvidíme, jak to bude vážné," dodal.