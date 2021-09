Fotbalové reprezentaci se vracejí uzdravení hráči, zpátky je i Schick

Do české fotbalové reprezentace se na říjnové zápasy kvalifikace mistrovství světa vracejí některé uzdravené opory. Zpět v nominaci je také útočník Patrik Schick, který v září chyběl kvůli disciplinárnímu trestu. Po delší době je ve výběru obránce Filip Novák.

Trenér Jaroslav Šilhavý zatím povolal 22 hráčů a ještě plánuje dodatečně nominovat jednoho útočníka.

Oproti zářijovému srazu se vracejí uzdravení obránci Jan Bořil s Ondřejem Čelůstkou a záložníci Lukáš Masopust s Petrem Ševčíkem. Naopak vypadl zraněný křídelník Jakub Jankto. V nominaci není žádný úplný nováček.

"V září to byla taková kalamita, ze zdravotních a dalších důvodů jsme nemohli počítat s více než 20 hráči," připomněl Šilhavý. "Teď byla situace přece jen příznivější, skládalo se to mnohem líp, i když mimo je stále docela dost hráčů. Ještě nás do srazu čekají zápasy v klubech, tak věřím, že všichni nominovaní kluci na tenhle sraz budou připraveni," doplnil kouč národního mužstva.

V září jeho celku chyběly góly, i když šancí měl docela dost. "S hráči, kteří se po zranění vracejí v čele s Patrikem Schickem, bychom v ofenzivě měli být silnější. Chceme vykročit za druhým místem ve skupině. V zápase proti Walesu i proti Bělorusku musíme pomýšlet na vítězství," vyhlásil trenér.

Český tým 8. října přivítá v pražském Edenu Wales a o tři dny později nastoupí proti Bělorusku. Vzhledem k sankcím od Evropské unie a zákazu letů do Běloruska se utkání odehraje na neutrální půdě v ruské Kazani.

Národní celek je v kvalifikační skupině E po pěti z osmi zápasů se sedmi body na druhém místě, třetí Wales má stejně bodů a utkání k dobru. Za přímým postupem míří dosud neporažená Belgie, týmy na druhých místech čeká play off. V něm se představí ještě dva nejlepší vítězové skupin Ligy národů, kteří v kvalifikaci neuspějí. Češi mají téměř jisté, že by případně obsadili jedno z těchto dvou míst.

Nadále chybějí dlouhodobí marodi ze Slavie obránce David Hovorka a záložník Lukáš Provod či jejich klubový spoluhráč brankář Ondřej Kolář. Další hráč českého mistra stoper Ondřej Kúdela je mezi náhradníky.

"Je to složité, Ondra teď dlouho nehrál. Ještě nenastoupil. Slavia hraje ještě derby a pohárový zápas, proto je Ondra mezi náhradníky. Případně může být donominovaný, byť by nás bylo o jednoho víc. I tohle je varianta, uvidíme," řekl Šilhavý.

Nominace české fotbalové reprezentace na utkání kvalifikace mistrovství světa s Walesem (8. října v Praze) a s Běloruskem (11. října v Kazani):