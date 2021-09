Siegl: My jsme před Rangers klekat nemuseli. A gól jsem jim dal, já si ho počítám

Nejluxusnější vklad do klubové kroniky vnořili hráči Sparty Praha v nultém ročníku Ligy mistrů 1991/1992, kdy došli až do semifinále. Na cestě vyřadili skotský Glasgow Rangers. "Odrazili jsme se ke zlatému zápisu,“ vzpomíná střelec postupového gólu Horst Siegl. A nynější mužstvo má proti skotskému týmu podle něj velkou naději na vítězství. "Není tak silné jako za našich časů,“ tvrdí.

Když se řekne Glasgow Rangers, co se vám vybaví?

Okamžitě naše zápasy Sparty v prvním předkole nultého ročníku Ligy mistrů na podzim 1991. Doma jsme vyhráli se štěstím 1:0 vlastně náhodným gólem Jirky Němce, odveta ve Skotsku byla nezapomenutelná. Ta atmosféra! Když jsme se rozcvičovali, tak v ochozech skoro nikdo, když jsme nastupovali, tak vroucí kotel a pětatřicet tisíc fanoušků. A pak můj postupový gól na 1:2, kdy Máňa (Lumír Mistr) centroval a já takovou haluzí i s přispěním protihráče skóroval, míč se jen tak dokutálel do branky. Oni se už viděli dál, měli šance, podržel nás Koubič (brankář Petr Kouba), vedli dva nula, ale přiklonilo se to k nám. Byl to odraz na zlatý zápis do kroniky Sparty, kdy jsme potom vyřadili finalistu Olympique Marseille a ve skupině s Barcelonou, Benfikou Lisabon a Dynamem Kyjev skončili druzí. Tehdy šel vítěz přímo do finále.

Hlásíte se ke gólu. Ale v oficiálních zápisech je veden jako vlastní Scotta Nisbeta.

Taky jsem to trošku tečoval, dobře si to pamatuju. Opakuju, Máňa centroval, trefil jsem to na penaltě. Mám to v hlavě, takové góly se nezapomínají. A jestli ho připisují jinému, to mi nevadí. Já si ho počítám. Kdybych tam nešel, tak by přece nepadl.

Máte ještě nějakou vzpomínku?

Majitel klubu Petr Mach nás navlékl do ´slušivých´ obleků cihlové barvy, když jsme se fotili, vypadali jsme jako zeď.

Je tehdejší Glasgow Rangers s nynějším v něčem podobné?

Je to spousta let, teď je úplně jiné. Tehdy to bylo velké mužstvo, super tým, stačí si probrat jejich hráče. Co jméno, to pojem. Oporami byli vicemistři Evropy z roku 1998 reprezentanti Sovětského svazu stoper Oleg Kuzněcov a záložník Alexej Michajličenko. Hráči afrického původu jste v něm nenašli. Takže další změna, my jsme nemuseli klekat.

Takže jste vnímal, co se dělo při zápase se Slavií okolo stopera Ondřeje Kúdely?

Samozřejmě jsem to vnímal, jako každý. Je škoda, že Kúdy neudržel emoce. Měl mu to říct česky a byl by klid. Nebo raději úplně zůstat nad věcí. Kdyby prohrávali, tak lze nějakou frustraci pochopit, ale Slavia byla jasně lepší. Něco nepěkného mu určitě řekl, jinak by se tak nerozčilovali. Bohužel si potom zavřel i nároďák a přišel o Euro. Nebylo to šťastné. Na druhou stranu jsme viděli jejich příšerné likvidační zákroky. Takže nějaké klekání jde mimo mě. Odsuzuju to, protože pak se nekouká na fotbal a jen se sleduje, jestli se hází banány.

Má Sparta proti skotskému kultovnímu klubu šanci?

Já si myslím, že má. Podle mého se ve skupině bude rozhodovat mezi těmito dvěma týmy, bylo by krásné a přesvědčivé nabrat ze vzájemných zápasů šest bodů. Škoda remízy v Kodani, uspokojit se s bodem nebylo dobré, dalo se tam vyhrát. Bylo by příjemné mít už na kontě výhru. Ale věřím, že Sparta doma Rangers porazí. Myslím si, že jsou slabší než za nás.

Nechybí nyní Spartě střelec typu Horsta Siegla?

Pořád má Sparta útočníky schopné dát gól. Hložan (Adam Hložek) byl loni dlouhou dobu zraněný, kolik zápasů promarodil, a přesto se dotáhl na čelo tabulky kanonýrů. Stejně tak před ním Libor Kozák. Za naší doby bylo výhodnější, že jsme nastupovali v útoku dva. Málokdy jsme hráli na jednoho hroťáka. Tlak se tak rozložil. Vytvářeli jsme si šance a z toho pramenily góly. Dnes dá někdo dva góly a už se píše, jaký to je střelec. To mě až zaráží. Když to bude prokazovat dva roky, tak to beru, ale někdo vyletí jednu sezonu a už v něm vidíme střelce.