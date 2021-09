Schick je lepší než Messi. Slavný německý fotbalista ocenil českého útočníka

Podíl rizikově zadlužených Čechů letos dosáhl 11 procent. Četnější je u mužů, často ve věku mezi 27 až 53 lety, se základním vzděláním a žijících mimo Prahu. Vyplývá to z letošního průzkumu České bankovní asociace (ČBA) prezentovaného na středeční tiskové konferenci. Zkušenost s půjčkami má 83 procent obyvatel Česka.

Za rizikové chování se považuje to, že si dlužníci na své nákupy půjčují přesto, že nemají možnost šetřit (12 procent), mají tři a více půjček (devět procent), ale zejména že si půjčují na splátku jiné půjčky (13 procent). "Vzít si půjčku na splacení předchozí půjčky je typicky rizikové chování a počet lidí, kteří se takto chovají, je alarmující. Pokud nám banka odmítne půjčit, měl by to být pro nás varovný signál, že půjčka bude zřejmě nad naše možnosti. Jít žádat o úvěr k nelicencovanému poskytovateli půjček může představovat cestu do pekel," uvedl náměstek ředitelky asociace Filip Hanzlík.

Nejčastěji si Češi půjčují prostřednictvím nákupu na splátky (38 procent), kontokorentu (38 procent), jiného spotřebitelského úvěru (35 procent) nebo prostřednictvím kreditní karty (31 procent). Tou její uživatelé nejčastěji hradí běžné nákupy (43 procent). Na 17 procent Čechů deklaruje, že si nikdy na nic peníze nepůjčili.