Vysoká prohra na úvod. Devatenáctka podlehla na ME Francii 0:3

Aktualizováno před 32 minutami

Českým fotbalistům do 19 let nevyšel vstup do evropského šampionátu v Arménii a jednomu z hlavních favoritů na zlato Francii podlehli vysoko 0:3. V druhém duelu skupiny B změří svěřenci trenéra Jana Suchopárka ve čtvrtek síly s Norskem, které remizovalo 1:1 s Irskem. Do semifinále postoupí první dva celky ze skupiny.

Favorizovaná Francie, vedená Suchopárkovým bývalým spoluhráčem ze Štrasburku Lionelem Rouxelem, byla od úvodu aktivnější. V 41. minutě otevřel skóre z penalty Alexis Flips a hned po pauze jeho tým dvěma rychlými góly definitivně rozhodl. Nejprve si ve 48. minutě srazil míč do vlastní sítě ve snaze zabránit brance český kapitán David Heidenreich a za čtyři minut zvýšil po další akci z levé strany Charles Abi. Suchopárkovi svěřenci se dostali do několika šancí, ale gól nedali. "Soupeř vyhrál jednoznačně zaslouženě, měl kvalitní hráče, rychlostně super vybavené, pohybově nadané. Co vidím jako největší rozdíl, byly technické dovednosti hráčů. Nás nejvíc srážela technická nekvalita, chyb bylo hrozně moc. Byli jsme hrozně zbrklí," řekl pro web FAČR Suchopárek. "Než jsme dostali branku po ruce ve zdi, na šance to bylo skoro vyrovnané. Padla branka z penalty, následně po zahájení druhé půle a bylo prakticky po zápase," dodal. "Zápas pro nás nedopadl příznivě, ale musíme to hodit za hlavu a připravit se na další dva zápasy, které budeme chtít zvládnout a postoupit do semifinále," doplnil kapitán Heidenreich. Reprezentanti se na šampionát dostali díky nečekanému vítězství ve skupině elitní fáze kvalifikace, v níž za sebou nechali silnou Anglii, Řecko i Dánsko. Devatenáctka naposledy startovala na Euru předloni, kdy vypadla v semifinále. Českým maximem je stříbro z roku 2011. ČR - Francie 0:3 (0:1) Branky: 41. Flips z pen., 48. vlastní Heidenreich, 52. Abi. Sestava ČR: Kovář - Konopásek, Zima, Heidenreich, Fukala - Slaměna (57. Kusej), Macháček - Píchal (57. Kepl), Solil (46. Selnar), Kohút (79. Finěk) - Zlatohlávek (57. Kaloč). Trenér: Suchopárek.

autor: ČTK | před 1 hodinou