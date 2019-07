Užij si to, popřál českému mladíkovi Klopp. A poslal ho do brány slavného Liverpoolu

před 3 hodinami

V sedmnácti letech se mu povedlo to, co se mnohým nepodaří za celou kariéru. Sedmnáctiletý fotbalový gólman Vítězslav Jaroš si poprvé zachytal za první tým slavného Liverpoolu. Populární kouč Jürgen Klopp ho poslal do branky do druhého poločasu přípravného utkání proti Tranmere (6:0). Mladík, který na Anfield Road přišel v roce 2017 z pražské Slavie, mluvil o své premiéře na stránkách agentury Sport Invest, která ho zastupuje.

Poprvé jste nastoupil za A-tým Liverpoolu, aktuálního vítěze Ligy mistrů. Jak prožíváte ten odchytaný poločas při výhře 6:0 nad třetiligovým Tranmere Rovers FC?

Je to skvělý zážitek. Jsem moc rád, že jsem dostal šanci se ukázat a mohl jsem nastoupit za jeden z nejlepších týmů.

Byl to pro vás něčím jiný zápas, než jaké běžně chytáte?

Bylo to jiné tím, že to sledovalo více lidí a byl na mě větší tlak, protože jsme se snažil ukázat před jinými trenéry, než kteří mě znají více. Byl jsem proto o něco více nervózní než běžně. Ale určitě mi pomohlo, že s prvním týmem trénuji, takže kluky znám. Když jsem se dostal na hřiště, tak nervozita zmizela.

Není úplně obvyklé, aby takhle mladý brankář dostal šanci v prvním týmu takového velkoklubu. Bylo i v klubu cítit, že je to něco mimořádného, že jste dostal šanci?

Ono je to upřímně především proto, že se tady jeden brankář zranil a jednička Alisson má ještě volno po triumfu na Copá America. Proto jsem dostal šanci. Nebylo to tak, že by si tu trenéři řekli, tenhle Jaroš je fakt dobrej, tak ho tam dáme. Tím, že je to první příprava, bylo nás tam více kluků z akademie.

Přesto si vás všimli i fanoušci a vaše jméno se objevuje i v článcích. Registroval jste v Liverpoolu nějaké gratulace?

Gratulací bylo hodně. I od trenérů, kteří říkali, že to bylo dobré. Ale nijak jsme to s trenérem nerozebírali, to ještě asi ještě přijde. Já sám jsem ale s výkonem spokojený.

Hlavní trenér Jürgen Klopp vám před zápasem nebo po něm něco říkal?

Před zápasem mi řekl jen, ať si to hlavně užiju. To jsem zkusil splnit.

Jaká vlastně byla atmosféra? Stadion pro 16 tisíc fanoušků na předměstí Liverpoolu byl skoro plný, že?

Atmosféra byla skvělá. Já pak chytal druhou půli, kdy jsme měli v zádech tu největší tribunu, kde bylo nejvíce našich fanoušků. To bylo skvělé.

I jste se objevil v sestřizích při rozehrávce a při zásahu proti dvěma střelám. Jak jste je viděl?

To byly spíše takové slabší střely, které bych měl chytat. Nic složitého.

Byl to nováček třetí ligy. Troufl byste si nastoupit i proti silnějšímu soupeři?

I přes výsledek 6:0 vůbec nešlo o špatného soupeře. Ale s kvalitou našeho týmu bych si určitě troufl i na silnějšího soupeře. Teď jsme měli hodně kombinovaný tým, ale spolu s námi mladšími hráli Matip, Fabinho, Origi a to nám hodně pomohlo. Oni vědí, kdy zrychlit nebo zpomalit hru, uklidní to. Vedli nás a pomohli nám.

V Česku se platí zápisné, když se poprvé nastoupí za áčko. K tomu se ještě dávají kapitánské pásky na další zápisné a podobně. Funguje to tak i v Liverpoolu?

Ne, tady nic takového není. Spoluhráči to nijak neřešili.

Je možnost, že by se taková šance v přípravě ještě naskytla?

Brzy by se měl vrátit Alisson a uvidíme, jak to pak celkově bude. Ale samozřejmě byl bych rád za další šanci. Neznám detailně nejbližší program, podle prvních zpráv bych ještě měl zůstat s áčkem. Uvidím, jestli s nimi odcestuji příští týden na soustředění do USA.

V plánu jinak je, že budete chytat hlavně za tým do 23 let?

Ano. To je pro mě také krok dopředu, protože minulou sezonu jsem hrál za osmnáctku, což je ještě spíše dětský fotbal. Teď ty třiadvacítky už jsou chlapský fotbal. Jsou tam dvaadvacetiletí chlapi a mohou nastoupit i čtyři hráči z áčka. To už je něco jiného. Ještě se uvidí, jestli budu chytat také v Youth League, klub tuto otázku teprve bude řešit. Jdu postupnými krůčky, vše řeším s Luďkem Mikloškem a Sport Investem, nemám kam se hnát. Každopádně si tyto dny užívám.