Fotbalisté dorazili do Belgie, k týmu se už připojil i Dočkal

před 59 minutami

Až v Bruselu se k týmu připojí obránci Tomáš Sivok, Marek Suchý a brankář Tomáš Vaclík, kteří kvůli klubovým povinnostem cestovali individuálně.

Praha/Brusel - Čeští fotbalisté dnes krátce po poledni dorazili do Belgie, kde je v pondělí večer čeká přípravné utkání s domácím výběrem a následně krátký kemp před zápasem kvalifikace mistrovství světa v Norsku. Na palubě letadla z Prahy byl už i záložník Bořek Dočkal, který dorazil z čínského Che-nanu Ťien-jie.

Český celek se sešel v Praze už v pátek večer, v sobotu trénoval na Strahově a dnes v 11:00 odletěl do belgické metropole, kde se bude připravovat až do čtvrtka. Následně se reprezentanti přesunou do Osla, kde je čeká klíčové utkání kvalifikace mistrovství světa.