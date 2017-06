Brabcovi pomohlo, že Genk odehrál nejvíc zápasů v Evropě

před 1 hodinou

První sezonu v Belgii hodnotil fotbalový obránce Jakub Brabec kladně, přestože Genk ani v jedné soutěži nedošel až ke konečnému úspěchu.

Praha - Fotbalový obránce Jakub Brabec má za sebou první sezonu v Genku a hned byla rekordní. Belgický celek, který postoupil až do čtvrtfinále Evropské ligy, odehrál v sezoně 65 zápasů, což bylo nejvíc z evropských klubů.

Na druhém místě byl s 64 zápasy Manchester United a například finalisté Ligy mistrů Real Madrid a Juventus odehráli 57, respektive 56 duelů. "Vyšlo to tím, že Genk hrál od začátku kvalifikaci o Evropskou ligu, došli jsme navíc daleko, hráli semifinále poháru a v celé lize je díky play off taky hodně zápasů," řekl Brabec.

Český reprezentant je přesvědčený, že velká porce utkání mu při prvním zahraničním angažmá pomohla. "Zápasů bylo hodně, ale tím jsem měl víc příležitostí hrát," uvedl Brabec, který do Belgie zamířil loni koncem srpna ze Sparty. "Na začátku ledna jsem po výměně trenéra nehrál úvodních pět kol. A i když jsem přišel až v září, tak jsem stejně udělal čtyřicet zápasů z pětašedesáti," dodal.

První sezonu v Belgii hodnotil kladně, přestože Genk ani v jedné soutěži nedošel až ke konečnému úspěchu. Ve čtvrtfinále Evropské ligy vypadl s Celtou Vigo a v domácí soutěži nepostoupil do play off o Ligu mistrů. V bojích o Evropskou ligu mu pak účast sebralo Ostende s jiným českým obráncem Davidem Rozehnalem.

"Sice jsme nic movitého nezískali, ale vedení i fanoušci byli spokojení," uvedl čtyřiadvacetiletý stoper. "V příštím roce se alespoň můžeme soustředit na ligu, abychom byli v play off 1 a zaútočili na nejvyšší příčky. Teď jsme se možná na úkor Evropské ligy tak nekoncentrovali," prohlásil.

Brabec za Genk odehrál 38 utkání a dal dvě branky. "Osobně jsem spokojený. Zažil jsem výměnu trenéra a na to, že jsem hrál poprvé v cizině, tak jsem odehrál i poměrně dost zápasů. Jen bych si představoval dát víc gólů. Dal jsem dva a spokojený bych byl s pěti. Měl bych na tom při rohových kopech zapracovat," dodal.

Teď ho čeká návrat do Belgie, protože český tým v pondělí nastoupí k přípravě před kvalifikací v Norsku. O tom, že by se k reprezentaci připojil v Bruselu a nemusel cestovat, však nepřemýšlel. "Potřeboval jsem odvézt rodinu," vysvětlil s tím, že z Genku do Prahy jel s manželkou i malou dcerou autem.

"Máme hodně věcí a je to pro nás komfortnější. Vyjde to na nějakých šest hodin, takže nic strašnýho. Jezdíme přes noc, aby malá spala. A s manželkou se při řízení střídáme. Holky sice párkrát letěly, ale na reprezentační srazy takhle jezdíme vždycky," řekl Brabec.