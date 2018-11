Výhru ve federálním derby vystřelil Schick. Češi poslali Slováky do třetí divize

před 46 minutami

Čeští fotbalisté v závěrečném utkání Ligy národů porazili v Praze Slovensko 1:0. Zajistili si tak druhé místo ve skupině B1 za Ukrajinou a udrželi druhou výkonnostní ligu i zařazení do druhého koše pro prosincové losování kvalifikace mistrovství Evropy 2020. Svěřencům trenéra Jaroslava Šilhavého stačila k uhájení druhého místa i remíza, ale ve 32. minutě utekl slovenské obraně Patrik Schick a lobem poslal domácí tým do vedení.

Češi pak dobře bránili a uhájili třetí vítězství ve čtyřech zápasech pod Šilhavým. Udrželi rovněž druhou nulu po sobě, když 1:0 vyhráli i ve čtvrteční přípravě v Polsku.

Slovensko potřebovalo utkání vyhrát, a tak si hned na začátku vytvořilo územní převahu. Češi se spíše jen bránili, ale úspěšně. Zahrozil jen dvěma střelami z dálky Hamšík, ale brankář Vaclík si s nimi bez větších problémů poradil.

Až od 20. minuty Češi vyrovnali obraz hry a začali zlobit směrem dopředu. Nejprve Souček získal míč v nebezpečném prostoru, ale Jankto brejk pokazil špatnou přihrávkou.

Záložník Sampdorie Janov si však vše vynahradil ve 32. minutě. Po dlouhém nákopu vybojoval Schick míč pro Pavelku, ten ho posunul na Jankta, který hned z první poslal pas za obranu na Schicka a útočník AS Řím běžel sám na brankáře. I když mu míč skákal, poradil si a přeloboval Dúbravku.

Poté zkoušel štěstí Pavelka, ale mířil vedle. V 41. minutě po rohu vrátil míč do ohně Kalas, ale Souček hlavou branku minul. Vzápětí se do šance dostal Dočkal, branku i kvůli jemné teči brankáře Dúbravky těsně netrefil.

Do druhé půle nastoupili Češi se zabezpečenou obranou, ze které vyráželi do rychlých brejků. Ty ale často neřešili dobře a většinou se ani nedostali do zakončení. Obrana ale fungovala a Slovensko se těžko dostávalo i k náznakům šancí.

Až čtyři minuty před koncem měl možnost Duda, ale branku netrefil. Český trenér Pavel Hapal tak ve druhém utkání na lavičce Slovenska zažil první porážku a s týmem sestupuje do třetí ligy.

ČR - Slovensko 1:0 (1:0)

Branka: 32. Schick. Rozhodčí: Hernandez - Sobrino, Cabanero - De Burgos, Munuera Montero (všichni Šp.). ŽK: Pavelka - Škrtel, Škriniar. Diváci: 16.623.

ČR: Vaclík - Kadeřábek, Čelůstka, Kalas, Novák - Souček, Pavelka - Vydra (64. Gebre Selassie), Dočkal, Jankto (76. Krejčí) - Schick (81. Doležal). Trenér: Šilhavý.

Slovensko: Dúbravka - Pekarík, Škrtel, Škriniar, Hancko - Greguš (58. Duda) - Rusnák (58. Mak), Bero, Hamšík, Stoch - Zrelák (79. Nemec). Trenér: Hapal.