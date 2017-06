V přípravě pod Jarolímem poprvé proti světové špičce. Zvýší si česká reprezentace v Belgii renomé?

před 1 hodinou

Trénink české fotbalové reprezentace před odletem do Belgie. | Foto: Milan Kammermayer

Česká fotbalová reprezentace se v Bruselu postaví Belgičanům, tedy v současnosti sedmému týmu žebříčku FIFA. Národní tým pod Karlem Jarolímem odehrál už tři přípravná utkání, ale teprve v tom čtvrtém se mohou fanoušci těšit na ty aktuálně největší fotbalové hvězdy.

Praha/Brusel - Českou fotbalovou reprezentaci čeká pod vedením Karla Jarolíma čtvrtý přípravný zápas. Poprvé se ale v zápase, ve kterém se o důležité body nehraje, postaví národní tým opravdu silnému soupeři.

Nic proti Arménii, Dánsku a Litvě, ale teprve Belgičané patří do užšího ranku současných fotbalových velmocí a v konfrontaci s týmem španělského trenéra Roberta Martíneze mohou Češi zjistit, jak na tom opravdu jsou.

Vzpomeňte na podzimní kvalifikační zápas v Německu, kde Češi vystřelili jedinkrát na branku a výsledek 0:3 dokonale ilustroval průběh zápasu. Ukážou tedy Češi proti Belgičanům, že dokáží hrát s elitní reprezentací vyrovnanější partii?

Během Jarolímova necelého roku u reprezentace si už česká fotbalová veřejnost zvykla na to, že do přípravných zápasů zasáhne hned 22 českých fotbalistů. Do každého poločasu nastoupí zcela nová jedenáctka.

Jarolím široký kádr prostě potřebuje

Nejinak by tomu mělo být i v Belgii. S tamní reprezentací se Češi chtějí domluvit, aby šlo vyměnit v průběhu zápasu více než šest hráčů. Maximálně takový počet střídání je totiž v oficiálních přátelských utkáních povolen.

"Bude to takový test, hlavně z toho důvodu, že někteří hráči skončili v klubech dřív. Minimálně poločas odehrají, aby měli zatížení. Chceme hráče prostřídat, rádi bychom to rozložili, aby to nenarušilo přípravu na Norsko," vysvětlil Jarolím.

V současnosti čítá česká nominace 25 jmen a trenér Jarolím přiznal, že zvažuje ještě nominaci Adama Hlouška, který by měl nahradit zraněného Filipa Nováka. Basilejští Marek Suchý a Tomáš Vaclík společně s Bořkem Dočkalem z čínského Che-nanu dorazili kvůli klubovým povinnostem k reprezentaci na poslední chvíli.

Kouč čerpá z "bezedné" jednadvacítky

Premiérového startu by se v reprezentaci mohl dočkat Michal Sáček, který byl povolán jako náhrada za zraněného Antonína Baráka. Střední záložník Sparty je v současnosti mimochodem už pátým lvíčetem, který byl během probíhající kvalifikace povolán do reprezentace.

Belgičané jsou na rozdíl od české reprezentace, která ztrácí na druhé Severní Irsko dva body, v dobré pozici. V dosavadních pěti kvalifikačních zápasech o světový šampionát ztratili pouze po remíze s Řeckem a vedou tak skupinu o dva body právě před Řeky.

Zatímco Češi se zápasem s Belgií připraví na veledůležité kvalifikační utkání v Norsku, tak Belgičané ještě odcestují do Estonska, kde budou hájit postupové místo na MS v Rusku.

Přestože Belgičany zřejmě nečekají nejtěžší zápasy, tak španělský kouč Martínez neponechal nic náhodě a povolal největší hvězdy typu Driese Mertense, Romela Lukaka nebo Kevina de Bruyneho. Po zranění se vrací také kapitán Vincent Kompany. Do hry měl být původně připraven naskočit i Eden Hazard, ten si však na nedělním tréninku zlomil kotník.