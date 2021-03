Češi patří mezi 10 nejlepších reprezentací, říká kouč Walesu. Soupeře velebí i Bale

Trenér fotbalistů Walesu Rob Page připustil, že český tým na něj udělal v posledních zápasech velký dojem. Úterního soupeře ve světové kvalifikaci dokonce aktuálně podle formy řadí mezi 10 nejlepších reprezentací.

Page, který v roli hlavního kouče dočasně zastupuje Ryana Giggse, přesto věří, že jeho svěřenci po úvodní porážce v Belgii získají v Cardiffu první body do skupiny.

"Máme dva velmi těžké soupeře ve skupině, dva týmy, které podle mě patří do top desítky na světě. Češi na mě jednoznačně udělali velký dojem. Doma i venku hrají na vítězství," řekl Page na on-line tiskové konferenci.

Zatímco Wales ve středu v Belgii podlehl 1:3, český celek v sobotu s lídrem žebříčku reprezentací FIFA uhrál remízu 1:1.

"Viděl jsem určité pasáže jejich zápasu proti Belgii, jakým způsobem hrají. Velmi intenzivně napadají, mají ve svém týmu kvalitu, gólové hráče, obzvlášť Součka. Bude to pro nás velmi těžký zápas a myslím, že by mohl být i velmi atraktivní," dodal Page, který v roli hlavního kouče zastupuje Giggse, jenž schází od listopadového obvinění z napadení.

Wales po úvodní porážce v Belgii potřebuje zabrat. Na úterní zápas se naladil sobotní výhrou 1:0 v přípravě s Mexikem. "Čeká nás velmi důležité a velké utkání. Naši hráči předvedli skvělý výkon proti Mexiku. Jsem pyšný, jak to zvládli, i když jsme udělali 11 změn. Musíme ale takhle pokračovat, zvlášť po porážce v Belgii. Kvalifikace je stále na začátku, takže se nechceme nechat unést. Ale pokud vyhrajeme, tabulka bude hned vypadat lépe," mínil Page.

"Nenazval bych to zápasem, který musíme vyhrát, ale který chceme vyhrát. Nechceme začít kvalifikaci dvěma porážkami. Minulou kvalifikaci o Euro jsme sice začali vítězně, ale pak přišly dvě porážky za sebou. Nemyslíme na to, že bychom mohli prohrát, nepanikaříme. My zkušení víme, že kvalifikace není sprint, ale maraton," dodal kapitán Gareth Bale.

Také na největší velšskou hvězdu udělal český tým proti Belgii dojem. "Je to výborný a organizovaný tým s řadou kvalitních hráčů. Sledovali jsme je, víme, jakou hrozbu představují. Poslední výsledky měli velmi dobré. Ale my se soustředíme na sebe a jdeme do zápasu nastaveni tak, že chceme vyhrát," uvedl Bale.

Za Velšany nakonec bude moci hrát obránce James Lawrence, který kvůli koronavirovým opatřením mezi Velkou Británií a Německem, kde působí, nebyl k dispozici proti Mexiku.

"Je to jeden z našich nejlepších hráčů, proti Belgii hrál skvěle. Restrikce se uvolnily a jsem rád, že se k nám bude moci znovu připojit," pochvaloval si Page.

Nemá strach, že by jeho tým ovlivnila aféra s rasistickými urážkami, kterým na sociálních sítích v zápase s Mexikem čelili obránce Ben Cabango a útočník Rabbi Matondo.

"Bavil jsem se s oběma hráči, mají naši plnou podporu. V tuhle chvíli to vyšetřuje policie. Ještě dnes u snídaně jsme s nimi mluvili. Chtěli jsme se ujistit, že je to moc nezasáhlo a budou připraveni na zápas," dodal Page.